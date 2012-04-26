〔离岸人民币〕支付结算量在欧洲迅速扩大,仅剩拉丁美洲尚未使用--SWIFT

路透香港4月26日电---环球同业银行金融电讯协会(SWIFT)最新发布报告称,欧洲已取代亚太区,成为继香港之后最大的离岸人民币支付结算区.除中国和香港外,欧洲区3月份的人民币支付结算量已占全球的47%.

数据显示,今年一季度,亚太区与中国和香港的所有交易中,使用人民币进行支付结算的占比为7.2%;欧洲为6.7%;非洲和中东地区也强劲增长,交易主要来自于卡塔尔、阿联酋;美国及加拿大也有使用少量的人民币;但拉丁美洲目前尚未使用.

中国推动人民币跨境贸易结算政策实施后,亚太地区迅速跟进,但欧洲经过一段时间的慢热后已迎头赶上.

报告显示,从全球范围看,3月份的支付结算量较上月增长8.6%;而人民币同期则增长13.2%.已占到全球货币的第16位,及0.35%的市场份额.

从全球使用人民币支付结算的情况看(除香港),欧洲已以47%占比超越了亚太地区的41%.从各个国家的情况看,尽管欧洲区的使用率尚低,但单个国家的使用量已超过许多的亚太国家.

SWIFT是一个由会员机构拥有的合作组织.全球209个国家/地区的9,700多家银行机构、证券机构和企业客户借助该系统,每天交换数百万条标准化金融报文.(完)