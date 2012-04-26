〔离岸人民币〕支付结算量在欧洲迅速扩大,仅剩拉丁美洲尚未使用--SWIFT

亚洲橡胶：2月24日TOCOM期胶1000GMT晚盘收市价
TOCOM在2009年5月7日推出新的交易平台，并在0800GMT-1400GMT之间 增加了晚盘。橡胶晚盘交易时间为0800-1000GMT。(完) (编译 利棣儿；审校 刘静)
路透香港4月26日电---环球同业银行金融电讯协会(SWIFT)最新发布报告称,欧洲已取代亚太区,成为继香港之后最大的离岸人民币支付结算区.除中国和香港外,欧洲区3月份的人民币支付结算量已占全球的47%.
数据显示,今年一季度,亚太区与中国和香港的所有交易中,使用人民币进行支付结算的占比为7.2%;欧洲为6.7%;非洲和中东地区也强劲增长,交易主要来自于卡塔尔、阿联酋;美国及加拿大也有使用少量的人民币;但拉丁美洲目前尚未使用.
中国推动人民币跨境贸易结算政策实施后,亚太地区迅速跟进,但欧洲经过一段时间的慢热后已迎头赶上.
报告显示,从全球范围看,3月份的支付结算量较上月增长8.6%;而人民币同期则增长13.2%.已占到全球货币的第16位,及0.35%的市场份额.
从全球使用人民币支付结算的情况看(除香港),欧洲已以47%占比超越了亚太地区的41%.从各个国家的情况看,尽管欧洲区的使用率尚低,但单个国家的使用量已超过许多的亚太国家.
SWIFT是一个由会员机构拥有的合作组织.全球209个国家/地区的9,700多家银行机构、证券机构和企业客户借助该系统,每天交换数百万条标准化金融报文.(完)
--记者 毕晓雯; 审校 张喜良
TOCOM在2009年5月7日推出新的交易平台，并在0800GMT-1400GMT之间 增加了晚盘。橡胶晚盘交易时间为0800-1000GMT。(完) (编译 利棣儿；审校 刘静)
路透纽约/伦敦2月24日 - 洲际交易所(ICE)原糖期货周五跌至逾七周最低，阿拉比卡咖啡也下跌，两间市场在主要种植国巴西的狂欢节开始之际均受压于技术性卖盘信号。
基本资源类股为跌幅最大类股，下跌2.1%，因金属价格下挫。银行类股也承压，银行股指数下跌1.4%，触及12月初以来最低水平。