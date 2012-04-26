〔香港个股〕银河娱乐澳门银河项目第二期拟投资160亿港元,无意发新股

路透香港4月26日电---澳门赌场营运商--银河娱乐(0027.HK)周四发布公告称,去年5月开幕的综合休闲渡假项目"澳门银河"第二期投资金额,计划为160亿港元,公司不会发行新股.

银娱在联交所发布公告称,董事会通过了该位于新兴的路(乙+水)区项目的第二期计划,预计完成后将令"澳门银河"面积扩大近一倍至100万平方米,大幅提升银娱的盈利.

公告称,投资所需资金将由现有的现金、营运现金流及债务支付,无意发行新股.

由于观光客对于新娱乐场的喜好,银河娱乐开幕后,令澳门最大赌场营运商澳博控股880.HK备感压力,澳博在2月底公布的年报指出,该新娱乐场令其市占率下滑至29%.[ID:nSH0098621]

根据公告,第二期项目已获批准,已于2012年第一季动工,将在2015年中开幕.

中午时,银河娱乐涨2.62%至23.50港元,过去一个月来涨12.53%;大市恒生指数.HSI小升0.51%.(完)

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