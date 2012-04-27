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亚洲 | 2012年 4月 27日 星期五 09:12 BJT

〔表格〕中国中海发展2012年首季盈转亏,净亏损为3.21亿元人民币

路透香港4月27日电---中国中海发展股份有限公司(600026.SS)(1138.HK)公布,根据中国会计准则,截至2012年3月31日止首季未经审核的业绩报告如下(每百万元人民币为单位):

2012年首季 2011年同期

基本每股收益(元) 0.0942(亏) 0.1122(盈)

净利 320.74(亏) 382.04(盈)

总收入 2,738.72 2,983.89

注:中海发展为油品及乾散货运输公司.公司此前已发出盈利警告,指因运价持续下跌,加上燃油成本居高不下,首季业绩将亏损.(完)

浏览中海发展其他新闻,请点选[1138.HK-CMN]

欲浏览上市公司发布于香港联交所的业绩声明,请点选:(here)

--记者 梁慧仪; 审校 张喜良

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