〔香港新股〕海通证券首日挂牌开盘报10.6港元,持平招股价

国际油市：亚洲燃料油现货贴水扩大，因供应商争相报价
路透迪拜2月20日 - 亚洲燃料油现货及纸货市场周一走势分歧，因供应商积极报价，使得380-cst燃料油现货贴水扩大；而即期跨月价差升水则因活动有限而小幅攀升。
路透香港4月27日电---中国以资产计第二大券商--海通证券(600837.SS)(6837.HK)H股周五首日挂牌开盘持平于10.6港元的招股价,表现弱于大盘恒生指数.HSI0.51%的涨幅.
海通证券本次共发行12.29亿股,募集约130亿港元,为今年来亚太市场最大宗首次公开发行(IPO).以2012年预估业绩计,市账率约为1.3倍,较其A股1.9倍的市账率为低.其竞争对手中信证券(600030.SS)市账率为1.5倍.
海通原计划去年12月在香港IPO,但随后因市场剧烈波动而决定推迟.
花旗(C.N)、瑞信、德银(DBKGn.DE)、海通国际和摩根大通(JPM.N)任联席全球协调人,并与汇丰(0005.HK)(HSBA.L)、野村、渣打(2888.HK)(STAN.L)和瑞银UBSN.VX(UBS.N)任联席主承销商.(完)
--记者 陈敏; 审校 黄凯
路透迪拜2月20日 - 亚洲燃料油现货及纸货市场周一走势分歧，因供应商积极报价，使得380-cst燃料油现货贴水扩大；而即期跨月价差升水则因活动有限而小幅攀升。
印度石油天然气公司(ONGC)将3.5万吨3月1-2日自孟买装运的石脑油，售予中国石油天然气股份有限公司，以离岸价格(FOB)为基础，每吨较中东报价升水约16美元。
路透新加坡2月20日 - 超低含硫柴油及含硫量500ppm柴油的价差周一从上周五的每桶0.51美元收窄至0.47美元，交易员表示，因后者的需求胜过前者。