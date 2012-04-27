〔香港新股〕海通证券首日挂牌开盘报10.6港元,持平招股价

海通证券本次共发行12.29亿股,募集约130亿港元,为今年来亚太市场最大宗首次公开发行(IPO).以2012年预估业绩计,市账率约为1.3倍,较其A股1.9倍的市账率为低.其竞争对手中信证券(600030.SS)市账率为1.5倍.

海通原计划去年12月在香港IPO,但随后因市场剧烈波动而决定推迟.

花旗(C.N)、瑞信、德银(DBKGn.DE)、海通国际和摩根大通(JPM.N)任联席全球协调人,并与汇丰(0005.HK)(HSBA.L)、野村、渣打(2888.HK)(STAN.L)和瑞银UBSN.VX(UBS.N)任联席主承销商.(完)