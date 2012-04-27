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亚洲 | 2012年 4月 27日 星期五 09:07 BJT

〔表格〕中国紫金矿业首季净利按年跌23.3%,为10.7亿元人民币

路透香港4月27日电---中国紫金矿业集团股份有限公司(2899.HK)(601899.SS)宣布,截至2012年3月31日为止的首季度内,按中国会计准则的业绩报告如下(以每百万元人民币为单位):

　 　　　　 　 2012年首季 2011年度同期

每股盈利(元) 0.049 0.064

净利 1,069.89 1,394.43

营业额　 9,187.17 7,463.15

注:中国紫金矿业是主要的金矿业者,业务涉及开采、生产、冶炼与在中国销售黄金与其它矿业资源.公司表示,期内整体毛利率同比下降7.66个百分点,至26.89%,因期内20万吨铜治炼厂投产,且受矿石品位下降,主要原材料价格上升等影响成本上升.(完)

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--记者 梁慧仪; 审校 张喜良

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