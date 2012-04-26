〔中港股业绩〕中国远洋首季续亏且亏损额同比扩大,因运费持续低迷

路透香港4月26日电---中国主要综合航运企业--中国远洋控股股份有限公司(1919.HK)(601919.SS)周四宣布,今年首季业绩继续录得亏损,因散货运输市场运力过剩,令运费持续低迷.

今年1-3月,中国远洋录得净亏损26.95亿元人民币,较去年同期的亏损5.02亿元增加,但较去年第四季的亏损57.24亿元减少.

中国远洋去年录得105亿元的亏损,为公司上市七年以来表现最差的一年.

反映乾散货运费的波罗的海指数.BADI今年首季比去年末累积下跌逾46%.据大和引述国际造船业谘询机构Clarkson的预测,今年全球乾散货运输市场的运力将按年增加11%,但同时需求增长只有4%.供过于求严重下,分析师料将拖累中国远洋的乾散货运输业务于年内持续出现较大亏损.(完)

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