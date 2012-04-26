〔香港股市〕恒生指数收升0.8%,中国联通大涨4%

中国联通(0762.HK)创1月17日以来最佳单日表现,收于逾一个月高点.这家中国第二大移动运营商周三稍晚宣布,第一季获利大涨,因用户的数据需求抵消了支付给手机厂商的高昂补贴.

巴菲特投资的中国汽车制造商比亚迪(1211.HK)H股重挫5%,因该公司周三稍晚公布季度获利大跌90%.比亚迪受到中国车市放缓,以及太阳能业务损失的打击.

在中国从事环保能源和水务的光大国际有限公司(0257.HK)大涨8.2%,成交接近30日均值的三倍,因被外界普遍认为是薄熙来兄长的公司副主席李学明辞任.(完)

--编译 蔡美珍/李春喜;审校 李爽

日本股市[.TCN] 香港股市[.HKCN] 中国股市[.SSCN]

澳洲股市[.AXCN] 台湾股市[.TWCN] 韩国股市[.KSCN]