〔香港股市〕恒生指数收升0.8%,中国联通大涨4%

芝加哥期市：CBOT大豆期货收涨，因触及六周低位后出现低吸买盘
路透芝加哥2月24日 - 芝加哥期货交易所(CBOT)大豆期货周五收涨，交易商称，在近月合约跌至1月中以来最低后，出现低吸买盘。
中国联通(0762.HK)创1月17日以来最佳单日表现,收于逾一个月高点.这家中国第二大移动运营商周三稍晚宣布,第一季获利大涨,因用户的数据需求抵消了支付给手机厂商的高昂补贴.
巴菲特投资的中国汽车制造商比亚迪(1211.HK)H股重挫5%,因该公司周三稍晚公布季度获利大跌90%.比亚迪受到中国车市放缓,以及太阳能业务损失的打击.
在中国从事环保能源和水务的光大国际有限公司(0257.HK)大涨8.2%,成交接近30日均值的三倍,因被外界普遍认为是薄熙来兄长的公司副主席李学明辞任.(完)
--编译 蔡美珍/李春喜;审校 李爽
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路透芝加哥2月24日 - 芝加哥期货交易所(CBOT)大豆期货周五收涨，交易商称，在近月合约跌至1月中以来最低后，出现低吸买盘。
CBOT-3月小麦合约收跌6-3/4美分，报每蒲式耳4.31-1/4美元，盘中跌至2月9日以来最低的4.30美元。本周，该合约下跌9-3/4美分，或2.2%。
路透芝加哥2月24日 - 芝加哥期货交易所(CBOT)玉米期货周五收跌，3月合约触及两周半低位，因基金出脱多头头寸，以及出口销售低于预期。