〔离岸人民币〕中银香港一季度净息差提升,因人民币贷款增长理想

路透香港4月26日电---香港人民币清算行中银香港(2388.HK)周四称,公司第一季度净息差有所拓阔且净利息收入有所提升,因人民币资金投放令人民币业务的回报得以提升.

该行并称,存放于清算行的人民币余额下降,亦令集团人民币清算行业务对净息差产生的摊薄效应在一定程度上得以纾缓.而人民币以外业务的净息差则轻微收窄.

"尽管在经济放缓的情况下整体贷款仅轻微增长,但人民币贷款却有理想增长."该行称.

中银香港第一季度提取减值准备前的经营溢利为67.63亿港元,同比增长27.2%,环比亦增长37.5%.

香港的人民币贷款市场去年下半年才开始有起色,年底时贷款余额为308亿元,较年初时的18亿元大增.

中国正加快推进深港银行跨境人民币贷款业务试点,此举料提升香港银行人民币业务的利润,并推升离岸市场整体利率水平.[ID:nSH0102579](完)

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