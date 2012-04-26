〔离岸人民币〕中银香港一季度净息差提升,因人民币贷款增长理想

亚洲橡胶：2月24日TOCOM期胶1000GMT晚盘收市价
TOCOM在2009年5月7日推出新的交易平台，并在0800GMT-1400GMT之间 增加了晚盘。橡胶晚盘交易时间为0800-1000GMT。(完) (编译 利棣儿；审校 刘静)
路透香港4月26日电---香港人民币清算行中银香港(2388.HK)周四称,公司第一季度净息差有所拓阔且净利息收入有所提升,因人民币资金投放令人民币业务的回报得以提升.
该行并称,存放于清算行的人民币余额下降,亦令集团人民币清算行业务对净息差产生的摊薄效应在一定程度上得以纾缓.而人民币以外业务的净息差则轻微收窄.
"尽管在经济放缓的情况下整体贷款仅轻微增长,但人民币贷款却有理想增长."该行称.
中银香港第一季度提取减值准备前的经营溢利为67.63亿港元,同比增长27.2%,环比亦增长37.5%.
香港的人民币贷款市场去年下半年才开始有起色,年底时贷款余额为308亿元,较年初时的18亿元大增.
中国正加快推进深港银行跨境人民币贷款业务试点,此举料提升香港银行人民币业务的利润,并推升离岸市场整体利率水平.[ID:nSH0102579](完)
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--记者 陈敏; 审校 乔艳红
TOCOM在2009年5月7日推出新的交易平台，并在0800GMT-1400GMT之间 增加了晚盘。橡胶晚盘交易时间为0800-1000GMT。(完) (编译 利棣儿；审校 刘静)
路透纽约/伦敦2月24日 - 洲际交易所(ICE)原糖期货周五跌至逾七周最低，阿拉比卡咖啡也下跌，两间市场在主要种植国巴西的狂欢节开始之际均受压于技术性卖盘信号。
基本资源类股为跌幅最大类股，下跌2.1%，因金属价格下挫。银行类股也承压，银行股指数下跌1.4%，触及12月初以来最低水平。