〔中港个股〕中海油服拟发行最多10亿美元债券,以应付中长期发展需求

路透香港4月26日电---中国最大离岸钻井服务商--中海油田服务股份有限公司(2883.HK)(601808.SS)周四称,拟担保其境外子公司发行本金额不超过10亿美元的债券,以应付中期长发展的资本需求.

中海油服的公告称,为满足增加产能及其中长期发展的资本需求,该公司欲透过其海外全资附属公司发行债券,年期最多30年.预计就建议发行债券及附属公司其他营运需求提供的担保总额将不超过15亿美元.

有关建议需提交股东周年大会供股东批准.

中海油服此前表示,预计今年的资本开支将介乎40-50亿元人民币,与去年相若.不过该公司的深水作业已进入实际操作阶段,正考虑通过购买二手或新建高端深水装备等方式,提高后续产能.

中海油服H股收升0.17%,报11.92港元;其A股升0.82%,报17.26元人民币.(完)

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