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亚洲 | 2012年 4月 26日 星期四 19:44 BJT

〔表格〕大唐发电2012年首季净利按年升344%,为3.87亿元人民币

路透香港4月26日电---大唐国际发电股份有限公司(0991.HK)(601991.SS)宣布,截至2012年3月31日为止的三个月业绩报告如下(以每百万元人民币为单位):

2012年1-3月 2011年同期

每股盈利(元) 0.0291 0.0071

净利 387.45 87.20

营业额 18,474.25 15,642.00

注:大唐发电是中国主要发电商.(完)

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(here)

--记者 雷美珍/李珊珊; 审校 乔艳红

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