版本:
中国
亚洲 | 2012年 4月 26日 星期四 20:31 BJT

〔中港股业绩〕中国石化首季净利按年跌35%逊预期,受炼油业务亏损拖累

路透香港4月26日电---亚洲最大炼油商--中国石化(0386.HK)(600028.SS)周四称,首季度净利按年下降35%,也逊于市场预期,主要受累于炼油业务亏损持续.

该公司的公告称,按照国际会计准则,2012年1-3月净利为134.06亿元人民币,去年同期则为206.37亿元.

根据汤森路透综合7名分析师预测中位值,中石化首季净利为166.9亿元.

中石化一季度的原油加工量为5,541.04万吨,同比增长2.13%;成品油产量3,286.76万吨,同比增长5%.

但由于国内成品油调价滞后,导致炼油业务亏损91.72亿元.

业绩公布前,中石化H股收升0.49%,报8.19港元;其A股持平报7.28元人民币.(完)

浏览中国石化其他新闻,请点选[0386.HK-CMN]

如欲浏览A+H股股价对比表,请点选[AH/CN]

欲浏览上市公司发布于香港联交所的公告及业绩声明,请点选:

(here)

--记者 雷美珍/李珊珊; 审校 乔艳红

更多 亚洲

热门文章

编辑推荐

文章推荐