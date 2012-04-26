〔中港股业绩〕青岛啤酒首季净利按年增幅放缓至14.5%,因原料价格高涨

亚洲橡胶：2月24日TOCOM期胶1000GMT晚盘收市价
TOCOM在2009年5月7日推出新的交易平台，并在0800GMT-1400GMT之间 增加了晚盘。橡胶晚盘交易时间为0800-1000GMT。(完) (编译 利棣儿；审校 刘静)
路透香港4月26日电---中国市占率第二大的啤酒生产商--青岛啤酒股份有限公司(0168.HK)(600600.SS)周四公布,首季净利4.51亿元人民币,按年增长14.5%.涨幅较上年同期减缓,主因大麦价格高涨以及去年销量基期较高.
朝日啤酒(2502.T)持股19.99%的青啤在上海交易所公告,2012年首季销量为164万千升,按年增长8.9%;首季营业额按年增长6.8%至56亿元人民币.
每股盈利为0.3335元人民币.
青啤2011年首季净利大增40%,销售收入也同比增长26.85%.[ID:nSH0107348]
啤酒主要原料之一--大麦今年以来价格已较去年底有所回落,但相较于去年第一季仍呈现上涨.分析师指出,大麦价格若持续下滑,第二季起青啤毛利率改善将较为明显.
此外,青岛啤酒目标在2014年销售量达到1,000万公升.分析师指出,青啤积极优化产品结构,初步看来有望达成目标,但高端产品的战略仍受嘱目.
青啤2011年完成啤酒销量715万公升,同比增长12.6%,其中主品牌青啤销量同比增长15%至399万公升,高端产品销量同比增长23%至120万公升,占总销量约17%.
青啤周四收盘升0.22%至45.65港元,2012年迄今涨约6%,远逊于大盘恒生指数.HSI>的近13%.(完)
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--记者 李珊珊; 审校 林高丽/乔艳红
TOCOM在2009年5月7日推出新的交易平台，并在0800GMT-1400GMT之间 增加了晚盘。橡胶晚盘交易时间为0800-1000GMT。(完) (编译 利棣儿；审校 刘静)
路透纽约/伦敦2月24日 - 洲际交易所(ICE)原糖期货周五跌至逾七周最低，阿拉比卡咖啡也下跌，两间市场在主要种植国巴西的狂欢节开始之际均受压于技术性卖盘信号。
基本资源类股为跌幅最大类股，下跌2.1%，因金属价格下挫。银行类股也承压，银行股指数下跌1.4%，触及12月初以来最低水平。