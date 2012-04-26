〔中港股业绩〕青岛啤酒首季净利按年增幅放缓至14.5%,因原料价格高涨

路透香港4月26日电---中国市占率第二大的啤酒生产商--青岛啤酒股份有限公司(0168.HK)(600600.SS)周四公布,首季净利4.51亿元人民币,按年增长14.5%.涨幅较上年同期减缓,主因大麦价格高涨以及去年销量基期较高.

朝日啤酒(2502.T)持股19.99%的青啤在上海交易所公告,2012年首季销量为164万千升,按年增长8.9%;首季营业额按年增长6.8%至56亿元人民币.

每股盈利为0.3335元人民币.

青啤2011年首季净利大增40%,销售收入也同比增长26.85%.[ID:nSH0107348]

啤酒主要原料之一--大麦今年以来价格已较去年底有所回落,但相较于去年第一季仍呈现上涨.分析师指出,大麦价格若持续下滑,第二季起青啤毛利率改善将较为明显.

此外,青岛啤酒目标在2014年销售量达到1,000万公升.分析师指出,青啤积极优化产品结构,初步看来有望达成目标,但高端产品的战略仍受嘱目.

青啤2011年完成啤酒销量715万公升,同比增长12.6%,其中主品牌青啤销量同比增长15%至399万公升,高端产品销量同比增长23%至120万公升,占总销量约17%.

青啤周四收盘升0.22%至45.65港元,2012年迄今涨约6%,远逊于大盘恒生指数.HSI>的近13%.(完)

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