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亚洲 | 2012年 4月 27日 星期五 07:54 BJT

〔表格〕中国国航一季度净利大跌86%至2.39亿元,受累于航油价持续上涨

路透香港4月27日电---中国国际航空股份有限公司(0753.HK)(601111.SS)公布,根据中国会计准则,截至2012年3月31日为止的第一季度,业绩报告如下(以每百万元人民币为单位):

2012年第一季度 2011年同期

每股盈利(元)　 0.02 0.14

净利 239.07 1,671.32

营业额　 22,894.91 21,251.10 (完)

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--记者 陈敏; 审校 杨淑祯

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