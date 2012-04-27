《香港报摘》--信报4月27日

国际油市：超低含硫量柴油与500ppm柴油价差收窄
路透新加坡2月20日 - 超低含硫柴油及含硫量500ppm柴油的价差周一从上周五的每桶0.51美元收窄至0.47美元，交易员表示，因后者的需求胜过前者。
* 头版头条:
--四大国有银行中,中国银行(3988.HK)(601988.SS)率先公布首季业绩,但却未能打响头炮.市场担心,今年内地银行争抢存款压力持续,全年净息差收窄趋势明显,将进一步拖累盈利增长表现.
* 其他:
--卷入廉政公署调查新地(0016.HK)案的港交所(0388.HK)前高级副总裁关雄生,已辞任新环保能源(3989.HK)独立非执行董事.
--除了翠华餐厅外,另一家连锁茶餐厅集团太兴计划今年内上市,集资不足1亿美元.而近年专攻婚宴的酒楼煌府也正筹备上市,目前处于初步阶段.
--华宝国际(0336.HK)正展开调查工作,包括派员到内地工商局调出部分已报备的2010年度财务资料,目前暂维持停牌.
--TCL通讯2618.HK由于升级智能手机失利,今年首季销量及纯利分别下挫10%及90%.(完)
注:路透并未对以上相关报导进行核实,无法担保其准确性.
--整理 雷美珍
台湾报摘 [PRESS-TW-CMN]
中国报摘 [PRESS-CN-CMN]
香港报摘 [PRESS-HK-CMN]
路透新加坡2月20日 - 超低含硫柴油及含硫量500ppm柴油的价差周一从上周五的每桶0.51美元收窄至0.47美元，交易员表示，因后者的需求胜过前者。
路透新加坡2月20日 - 马来西亚棕榈油期货周一连续第三天下滑，跌至11月中旬以来低位；需求迟缓及预计供给增加，均压抑盘势。
路透2月20日 - 东南亚股市周一在清淡市况中多数收涨，反映亚股的温和涨势，在本周多位美联储官员陆续发表演说之前，投资者态度谨慎。 美国克利夫兰联邦储备银行总裁梅斯特(Loretta Mester)周一称，如果经济保持目前的表现，她认为此时可以升息。 菲律宾股市 上涨0.5%，因投资者逢低抢进，总成交量为30日均值的约73%。 菲律宾披索兑美元 稍早时贬值至逾10年最低，损及外资以美元计价的回报率。 泰国股市 攀升，能源股和基本金属股受惠于美元下跌而上涨，带动大盘走扬。 印尼股市 收高0.2%，由能源股和消费循环股领涨。 新加坡股市 下跌0.4%，受到工业股下滑拖累，例如Jardine Matheson控股 下跌了1.7%。 星展集团 和大华银行 分别下跌0.5%和0.3%。 1031 GMT，MSCI