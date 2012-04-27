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亚洲 | 2012年 4月 27日 星期五 08:36 BJT

《香港报摘》--信报4月27日

* 头版头条:

--四大国有银行中,中国银行(3988.HK)(601988.SS)率先公布首季业绩,但却未能打响头炮.市场担心,今年内地银行争抢存款压力持续,全年净息差收窄趋势明显,将进一步拖累盈利增长表现.

* 其他:

--卷入廉政公署调查新地(0016.HK)案的港交所(0388.HK)前高级副总裁关雄生,已辞任新环保能源(3989.HK)独立非执行董事.

--除了翠华餐厅外,另一家连锁茶餐厅集团太兴计划今年内上市,集资不足1亿美元.而近年专攻婚宴的酒楼煌府也正筹备上市,目前处于初步阶段.

--华宝国际(0336.HK)正展开调查工作,包括派员到内地工商局调出部分已报备的2010年度财务资料,目前暂维持停牌.

--TCL通讯2618.HK由于升级智能手机失利,今年首季销量及纯利分别下挫10%及90%.(完)

注:路透并未对以上相关报导进行核实,无法担保其准确性.

--整理 雷美珍

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