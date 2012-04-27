《香港重要政经日程》--4月27日-5月4日

国际油市：超低含硫量柴油与500ppm柴油价差收窄
路透新加坡2月20日 - 超低含硫柴油及含硫量500ppm柴油的价差周一从上周五的每桶0.51美元收窄至0.47美元，交易员表示，因后者的需求胜过前者。
=====================今日香港主要政经消息==========================
4月27日(周五)
-- 海通证券(6837.HK)首日挂牌.
-- 中国中盛资源(2623.HK)首日挂牌.
-- 中国农业银行(1288.HK)公布首季业绩.
-- 中国工商银行(1398.HK)公布首季业绩.
-- 中国建设银行(0939.HK)公布首季业绩.
-- 中国铝业(2600.HK)公布首季业绩.
-- 交通银行(3328.HK)公布首季业绩.
-- 中信银行(0998.HK)公布首季业绩.
-- 中煤能源(1898.HK)公布首季业绩.
-- 中国东方航空(0670.HK)公布首季业绩.
-- 招商银行(3968.HK)公布首季业绩.
-- 中国太保(2601.HK)公布首季业绩.
-- 中国中铁(0390.HK)公布首季业绩.
-- 中国神华(1088.HK)公布首季业绩.
-- 中信证券(6030.HK)公布首季业绩.
-- 中国电信(0728.HK)公布首季业绩.
-- 广汽集团(2238.HK)公布首季业绩.
-- 中国中冶(1618.HK)公布首季业绩.
-- 中国平安(2318.HK)公布首季业绩.
-- 北京京客隆(0814.HK)公布首季业绩.
-- 建懋国际(0108.HK)公布全年业绩.
-- 中国森林(0930.HK)公布全年业绩.
-- 中材股份(1893.HK)公布首季业绩.
-- 中国公共采购(1094.HK)公布全年业绩.
-- 中国忠旺(1333.HK)公布首季业绩.
-- 大成食品(3999.HK)公布首季业绩.
-- 上海电气(2727.HK)公布首季业绩.
-- 上海石化(0338.HK)公布首季业绩.
-- 国药控股(1099.HK)公布首季业绩.
-- 江苏宁沪高速公路(0177.HK)公布首季业绩.
-- 越南制造加工出口(0422.HK)公布首季业绩.
--09:00 中国心连心化肥(1866.HK)在新加坡举行周年暨特别股东大会.
--09:00 大连港(2880.HK)特别股东大会.
--10:00 闽港控股(0181.HK)周年股东大会.
--10:00 中国三江化工(2198.HK)周年股东大会.
--10:00 奥亮集团(0547.HK)周年股东大会.
--10:00 桑德国际(0967.HK)在新加坡举行周年股东大会.
--10:00 第一视频(0082.HK)周年暨特别股东大会.
--10:30 中信国际电讯(1883.HK)周年股东大会.
--10:30 海通国际(0665.HK)周年股东大会.
--14:00 中国旺旺(0151.HK)周年股东大会.
--14:00 天福(6868.HK)周年及特别股东大会.
--14:30 361度(1361.HK)周年股东大会.
--14:30 中国威力印刷(6828.HK)在新加坡举行周年股东大会.
--15:00 ASM太平洋(0522.HK)周年股东大会.
--15:00 生力啤(0236.HK)周年股东大会.
=====================近日香港主要政经消息==========================
4月30日(周一)
-- 公布3月份M3货币供应数字.
-- 中国动物保健品(0940.HK)公布首季业绩.
-- 康大食品(0834.HK)公布首季业绩.
-- 勤+缘媒体服务(2366.HK)公布中期业绩.
-- 泰山石化(1192.HK)公布全年业绩.
--09:30 合生元(1112.HK)周年股东大会.
--10:00 康大食品(0834.HK)周年股东大会.
--10:30 DBA电讯(3335.HK)周年股东大会.
--10:30 德林国际(1126.HK)周年股东大会.
--10:30 盛洋投资(0174.HK)周年股东大会.
--11:00 阳光房地产基金(0435.HK)特别股东大会.
--11:30 理文化工(0746.HK)周年股东大会.
--12:15 理文手袋(1488.HK)周年股东大会.
--14:30 麦达斯控股(1021.HK)在新加坡举行周年股东大会.
5月1日(周二)
-- 五一劳动节假期.
5月2日(周三)
--09:00 中国宏桥(1378.HK)在中国举行周年股东大会.
--11:00 盈大地产(0432.HK)周年股东大会.
5月3日(周三)
-- 公布3月份零售销售数据.
-- 宏利金融(0945.HK)公布首季业绩.
--10:00 生物动力(0039.HK)周年股东大会.
--10:30 中国利郎(1234.HK)周年股东大会.
--10:30 特步国际(1368.HK)周年股东大会.
--10:30 香港电讯(6823.HK)周年股东大会.
--11:30 港铁(0066.HK)周年股东大会.
--11:30 亚洲金融(0662.HK)周年股东大会.
--14:00 民生银行(1988.HK)在中国举行特别股东大会.
--14:30 嘉里建设(0683.HK)周年股东大会.
--15:00 通天酒业(0389.HK)周年股东大会.
--15:30 电讯盈科(0008.HK)周年股东大会.
--15:30 永亨银行0302.HK周年股东大会.
--15:30 冠军产业信托(2778.HK)周年股东大会.
*5月4日(周四)
-- 汇丰公布4月份PMI.
-- 中国制药(1093.HK)公布首季业绩.
-- 中国心连心化肥(1866.HK)公布首季业绩.
-- 海丰国际(1308.HK)公布首季业绩.
-- 新意网(8008.HK)公布第三季业绩.
-- 中裕燃气(8070.HK)公布首季业绩.
--09:00 中国铝业(2600.HK)在中国举行特别股东大会.
--10:00 先思行(0595.HK)特别股东大会.
--10:00 首都信息(1075.HK)在中国举行特别股东大会.
--10:00 海丰国际(1308.HK)周年股东大会.
--10:00 新确科技(1063.HK)周年股东大会.
--10:30 国盛投资(1227.HK)周年股东大会.
--11:00 世达科技(1282.HK)周年股东大会.
--11:00 华丰集团(0364.HK)特别股东大会.
--12:30 百田石油(8011.HK)特别股东大会.
--14:30 香港中旅(0308.HK)周年股东大会.
--14:30 美力时集团(1005.HK)在中国举行周年股东大会.
--15:00 九兴控股(1836.HK)周年股东大会.
--15:30 华润水泥(1313.HK)周年股东大会.
--16:00 利亚零售(0831.HK)周年股东大会.
注: 1."*"代表新增.
2.路透中文快讯未必会另行报导上述各项相关内容.(完)
--整理 雷美珍
路透新加坡2月20日 - 超低含硫柴油及含硫量500ppm柴油的价差周一从上周五的每桶0.51美元收窄至0.47美元，交易员表示，因后者的需求胜过前者。
路透新加坡2月20日 - 马来西亚棕榈油期货周一连续第三天下滑，跌至11月中旬以来低位；需求迟缓及预计供给增加，均压抑盘势。
路透2月20日 - 东南亚股市周一在清淡市况中多数收涨，反映亚股的温和涨势，在本周多位美联储官员陆续发表演说之前，投资者态度谨慎。 美国克利夫兰联邦储备银行总裁梅斯特(Loretta Mester)周一称，如果经济保持目前的表现，她认为此时可以升息。 菲律宾股市 上涨0.5%，因投资者逢低抢进，总成交量为30日均值的约73%。 菲律宾披索兑美元 稍早时贬值至逾10年最低，损及外资以美元计价的回报率。 泰国股市 攀升，能源股和基本金属股受惠于美元下跌而上涨，带动大盘走扬。 印尼股市 收高0.2%，由能源股和消费循环股领涨。 新加坡股市 下跌0.4%，受到工业股下滑拖累，例如Jardine Matheson控股 下跌了1.7%。 星展集团 和大华银行 分别下跌0.5%和0.3%。 1031 GMT，MSCI