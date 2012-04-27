《香港在美国上市的主要ADR股价表现表》--4月27日

国际油市：超低含硫量柴油与500ppm柴油价差收窄
路透新加坡2月20日 - 超低含硫柴油及含硫量500ppm柴油的价差周一从上周五的每桶0.51美元收窄至0.47美元，交易员表示，因后者的需求胜过前者。
路透香港4月27日电---以下为在港股在美国上市的主要ADR收市价,以及与港股周四收市价的比较.(1美元=7.7588港元HKD=) 美股道琼工业指数.DJI周四收高113.9点,或0.87%,报13,204.62点.受企业财报及优于预期的楼市数据提振.[ID:nSB1514590] 公司名称 ADR代码 收盘价 涨跌幅 成交量 ADR折合每股普通股 较港股溢价 (美元) (%) (港元) (%) ------------------------------------------------------------------------------------- 中海油 (0883.HK) (CEO.N) 210.900 1.28 25212 16.363 0.39 中国铝业(2600.HK) (ACH.N) 12.160 0.08 28592 3.774 -0.43 中国移动(0941.HK) (CHL.N) 54.520 -0.49 259670 84.602 -0.06 中国人寿(2628.HK) (LFC.N) 40.290 1.05 98237 20.840 0.19 中石油 (0857.HK) (PTR.N) 148.470 3.27 67048 11.519 1.94 中石化 (0386.HK) (SNP.N) 105.140 -0.11 57901 8.158 -0.40 汇丰控股(0005.HK) HBC.N 45.060 0.49 300643 69.922 0.18 中电信 (0728.HK) (CHA.N) 53.020 -0.06 32093 4.114 0.09 中国联通(0762.HK) (CHU.N) 17.530 5.16 367644 13.601 0.45 兖州煤业(1171.HK) YZC.N 21.340 0.99 28914 16.557 0.84 华能国际(0902.HK) (HNP.N) 22.770 -1.26 30045 4.417 0.15 南方航空(1055.HK) (ZNH.N) 22.040 3.72 14402 3.420 -0.87 东方航空(0670.HK) (CEA.N) 15.900 -0.38 42635 1.234 -52.18 中芯国际(0981.HK) (SMI.N) 2.450 1.24 30929 0.380 -1.25 (完) --整理 雷美珍
路透新加坡2月20日 - 超低含硫柴油及含硫量500ppm柴油的价差周一从上周五的每桶0.51美元收窄至0.47美元，交易员表示，因后者的需求胜过前者。
路透新加坡2月20日 - 马来西亚棕榈油期货周一连续第三天下滑，跌至11月中旬以来低位；需求迟缓及预计供给增加，均压抑盘势。
路透2月20日 - 东南亚股市周一在清淡市况中多数收涨，反映亚股的温和涨势，在本周多位美联储官员陆续发表演说之前，投资者态度谨慎。 美国克利夫兰联邦储备银行总裁梅斯特(Loretta Mester)周一称，如果经济保持目前的表现，她认为此时可以升息。 菲律宾股市 上涨0.5%，因投资者逢低抢进，总成交量为30日均值的约73%。 菲律宾披索兑美元 稍早时贬值至逾10年最低，损及外资以美元计价的回报率。 泰国股市 攀升，能源股和基本金属股受惠于美元下跌而上涨，带动大盘走扬。 印尼股市 收高0.2%，由能源股和消费循环股领涨。 新加坡股市 下跌0.4%，受到工业股下滑拖累，例如Jardine Matheson控股 下跌了1.7%。 星展集团 和大华银行 分别下跌0.5%和0.3%。 1031 GMT，MSCI