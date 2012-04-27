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亚洲 | 2012年 4月 27日 星期五 08:47 BJT

《香港在美国上市的主要ADR股价表现表》--4月27日

路透香港4月27日电---以下为在港股在美国上市的主要ADR收市价,以及与港股周四收市价的比较.(1美元=7.7588港元HKD=)

  美股道琼工业指数.DJI周四收高113.9点,或0.87%,报13,204.62点.受企业财报及优于预期的楼市数据提振.[ID:nSB1514590]

公司名称            ADR代码   收盘价  涨跌幅     成交量 ADR折合每股普通股 较港股溢价
                              (美元)    (%)                   (港元)          (%)    
-------------------------------------------------------------------------------------
中海油  (0883.HK)   (CEO.N)  210.900    1.28      25212            16.363       0.39
中国铝业(2600.HK)   (ACH.N)   12.160    0.08      28592             3.774      -0.43
中国移动(0941.HK)   (CHL.N)   54.520   -0.49     259670            84.602      -0.06
中国人寿(2628.HK)   (LFC.N)   40.290    1.05      98237            20.840       0.19
中石油  (0857.HK)   (PTR.N)  148.470    3.27      67048            11.519       1.94
中石化  (0386.HK)   (SNP.N)  105.140   -0.11      57901             8.158      -0.40
汇丰控股(0005.HK)   HBC.N   45.060    0.49     300643            69.922       0.18
中电信  (0728.HK)   (CHA.N)   53.020   -0.06      32093             4.114       0.09
中国联通(0762.HK)   (CHU.N)   17.530    5.16     367644            13.601       0.45
兖州煤业(1171.HK)   YZC.N   21.340    0.99      28914            16.557       0.84
华能国际(0902.HK)   (HNP.N)   22.770   -1.26      30045             4.417       0.15
南方航空(1055.HK)   (ZNH.N)   22.040    3.72      14402             3.420      -0.87
东方航空(0670.HK)   (CEA.N)   15.900   -0.38      42635             1.234     -52.18
中芯国际(0981.HK)   (SMI.N)    2.450    1.24      30929             0.380      -1.25 (完)

  --整理 雷美珍

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