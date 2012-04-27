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亚洲 | 2012年 4月 27日 星期五 09:13 BJT

《香港报摘》--其他报纸重要消息4月27日

* 明报:

--中银香港(2388.HK)今年首季减值拨备前经营溢利增长27.2%至67.6亿港元.

--化妆及护理产品生产商欧舒丹(0973.HK)今年首季的销售净额同比增加18.3%至9.13亿欧元.

--长实(0001.HK)去年投得的两幅分别位于元朗牛潭尾及屏山屏葵路地皮,近日获屋宇署批则,获准发展成两个分别提供71幢和41幢洋房的豪宅屋苑.

* 星岛日报:

--俄侣(0486.HK)与中国北方工业的合营正式营运,俄铝国际销售总监Steve Hodgson表示,俄铝与该合营今年签订2.4万吨铝定单,未来希望增长到20-30万吨.

--据屋宇署最新数据显示,3月共有3个私人住宅项目动工,涉及2,910伙,并创下自2009年8月以来新高.

* 东方日报:

--香港证券及期货专业总会与立法会议员王国兴日前约见香港交易所(0388.HK),双方仍就推行期指夜市存在分歧.(完)

注:路透并未对以上相关报导进行核实,无法担保其准确性.

--整理 萧萍; 审校 杨淑祯

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