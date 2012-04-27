《香港报摘》--其他报纸重要消息4月27日

国际油市：超低含硫量柴油与500ppm柴油价差收窄
路透新加坡2月20日 - 超低含硫柴油及含硫量500ppm柴油的价差周一从上周五的每桶0.51美元收窄至0.47美元，交易员表示，因后者的需求胜过前者。
* 明报:
--中银香港(2388.HK)今年首季减值拨备前经营溢利增长27.2%至67.6亿港元.
--化妆及护理产品生产商欧舒丹(0973.HK)今年首季的销售净额同比增加18.3%至9.13亿欧元.
--长实(0001.HK)去年投得的两幅分别位于元朗牛潭尾及屏山屏葵路地皮,近日获屋宇署批则,获准发展成两个分别提供71幢和41幢洋房的豪宅屋苑.
* 星岛日报:
--俄侣(0486.HK)与中国北方工业的合营正式营运,俄铝国际销售总监Steve Hodgson表示,俄铝与该合营今年签订2.4万吨铝定单,未来希望增长到20-30万吨.
--据屋宇署最新数据显示,3月共有3个私人住宅项目动工,涉及2,910伙,并创下自2009年8月以来新高.
* 东方日报:
--香港证券及期货专业总会与立法会议员王国兴日前约见香港交易所(0388.HK),双方仍就推行期指夜市存在分歧.(完)
注:路透并未对以上相关报导进行核实,无法担保其准确性.
--整理 萧萍; 审校 杨淑祯
台湾报摘 [PRESS-TW-CMN]
中国报摘 [PRESS-CN-CMN]
香港报摘 [PRESS-HK-CMN]
路透新加坡2月20日 - 超低含硫柴油及含硫量500ppm柴油的价差周一从上周五的每桶0.51美元收窄至0.47美元，交易员表示，因后者的需求胜过前者。
路透新加坡2月20日 - 马来西亚棕榈油期货周一连续第三天下滑，跌至11月中旬以来低位；需求迟缓及预计供给增加，均压抑盘势。
路透2月20日 - 东南亚股市周一在清淡市况中多数收涨，反映亚股的温和涨势，在本周多位美联储官员陆续发表演说之前，投资者态度谨慎。 美国克利夫兰联邦储备银行总裁梅斯特(Loretta Mester)周一称，如果经济保持目前的表现，她认为此时可以升息。 菲律宾股市 上涨0.5%，因投资者逢低抢进，总成交量为30日均值的约73%。 菲律宾披索兑美元 稍早时贬值至逾10年最低，损及外资以美元计价的回报率。 泰国股市 攀升，能源股和基本金属股受惠于美元下跌而上涨，带动大盘走扬。 印尼股市 收高0.2%，由能源股和消费循环股领涨。 新加坡股市 下跌0.4%，受到工业股下滑拖累，例如Jardine Matheson控股 下跌了1.7%。 星展集团 和大华银行 分别下跌0.5%和0.3%。 1031 GMT，MSCI