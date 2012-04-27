〔港报财经评论〕美国GDP上调,利丰宜收集--经济日报4月27日

美国GDP上调,利丰宜收集 /林瑞芬

美国议息结果揭晓,如市场料维持利率不变,重申超低利率起码维持至2014年下半年,没推QE3的迫切性.惟今年经济增长预测被上调及QE3还是有机会在之后需要时推出,美股向涨,港股靠稳.美GDP预测调高至2.4%-2.9%.跟进美国情况,联储局将经济增长预测调高为2.4%-2.9%,高于年初预期的2.2%-2.7%,而有信心保持通胀不大升,通胀低企而经济又温和复苏,描绘前景都算美好.对推QE3没有封死门,总的来看,在总统大选前,美国经济及股市维稳之可能势仍高.

利丰破配股价料属短暂性.利丰(0494.HK)3月以每股18.62港元配售2.1亿股股份,占扩大后股本2.52%,筹38.85亿港元作一般营运金,非像目前大多配股中型股,大股东以减持走货为主,非为发展未来.现价16.84港元潜水于配股价相信只是短暂性,中期关键支持约15港元前筑底可能性高,候低收集,目标至少回试高位近20港元.如美联储局不是讲美丽谎言,美国经济温和复苏利好一来利好利丰;二来,集团去年进行的新收购,高盛预计可于今年带来额外7,500万美元盈利贡献.加上其纽约基地削减成本,相信每年可节省8,000万美元的开支.

铁路股走出低潮行业导引.近期公布的电力股,不知度过几个寒冬,最终因去年加电价,现在煤价又没有暴升,令经营环境相对稳定,从而对盈收有所改善.华能电力(0902.HK)今年第一季度,收入人民币342.6亿元,按年增加12.7%;录得纯利大幅增长306%至人民币9.19亿元.花旗亦对中资铁路类股的看法由”负面”转为”中性”,因市场预期更加理性,铁路行业潜在进行改革,会令铁路设备制造公司受惠,但铁路基础设施建设类企业仍面临利润率的不确定性.社保基金于本月增持中国南车(1766.HK)似有启示,支持花旗看好铁路设备制造公司.

国企获利能力低照顶不顺.民企的崛起是在中国经济起飞快速期,有管治甚至帐目问题缺失少不免,现在趁行业周期淡更加火上加油地被糟质,已进入真正试炼期中.但如基金经理谢清海讲,非所有民企都有问题,国企虽有阿爷照,不大可能执,但有些获利能力之低或吓亲投资者,如仪征化纤(1033.HK)首季赚72.7万元人民币,以集团近7,773人计,每人只赚93.5元人民币. (012)

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A股好转国寿看俏 /余少文

中国股市今年首季升3%,已为中国人寿(2628.HK)期内带来56亿元人民币盈利,较去年下半年盈利还要多,憧憬中国股市今年升势未完,上证综合指数4月份再升逾6%,相信国寿今年盈利可以恢复增长.期指今日结算,H股披露季度业绩也接近尾声,笔者昨日提及的国寿昨日表现中规中矩,只升1.5%,收20.8港元,未知是否股民见其首季盈利较去年同期下跌29%而忧虑所致.但亦指出,国寿首季赚56亿元人民币,较去年第四季增长2.5倍,也高于去年下半年盈利54亿元人民币以及去年第二季50亿元人民币盈利,反映其盈利增长已经复苏.

上证首季结束三连跌.其实,上证去年第二季跌6%、第三季跌15%、第四季跌7%,到今年首季只升3%至2,262点,仍未回到去年第三季收市价2,359点,但国寿首季盈利表现更胜去年第三季,反映内地股市好转,保险股可以得益.至于新华保险(1336.HK)今年首季盈利同比下跌36%,情况跟国寿相似,惟没有其去年第四季数据,未能作确实季度比较,惟相信新华保险首季跟国寿一样受惠股市回升而环比(较对上一季)增长.上证踏入4月至昨日止,再升6.3%收2404点,已逼近今年2月高位水平2450点,若然A股可以消化过去一个月反弹的获利盘,则5月和6月表现是值得期待,甚有机会挑战2600点水平,届时作为内地股市寒暑表的保险股,应该可以更上一层楼,甚至乎令中资股走出传统的5、6月淡季,本栏模拟组合维持低吸国寿策略.

当然,国寿今年2月和3月的保费收入同比分别下跌26%和10%,确实令人担心,因为过去资料都显示,首季保费往往是全年最高,国寿保费收入跌,会影响公司其后投入股市赚取回报的资金.加上首季盈利未符市场预期,也为投资资产作大幅减值77亿元人民币,较去年同期大幅增加3.9倍,也高于去年第四季的69亿元人民币,若然内地股市未来三季如预期般上扬,今年相关减值可以减少,也有助提升公司今年盈利表现.彭博:今年EPS增60%.彭博综合券商预测数字,预期国寿今年每股盈利约1港元,较去年增长60%,仍未能回到2009年和2010年超过每股1.1港元盈利的水平.不过,在预期盈利上升因素下,国寿有机会上试24港元水平,组合会在19港元至20港元区域增持一手国寿.(010)