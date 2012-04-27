〔港报财经评论〕经济调整又痛又长--信报4月27日

经济调整又痛又长 /习广思

贝南奇在议息后话,准备好随时出招.联储局把今年经济增长预测,由年初的2.2%至2.7%,调高至2.4%至2.9%,下调今年失业率预测至7.8%-8%,并把核心通胀预测上调至1.8%至2%.股市成交低迷,但债市仍然活跃,早前山水水泥(0691.HK)发债,年息逾10厘,只有BB-垃圾级别,最终亦成功发债.中海油(0883.HK)发债规模20亿美元,评级AA-,针无两头利,年息只有3.875厘,比美国国债溢价不足2%,比香港地产商发债息率还要低,但饿息资金如此多,肯定有人愿要.

中国式放水,是逐步逐点扭松水龙头,没有太多本钱像巴西般大幅度减息,更没可能重蹈2009年的四万亿开闸放水;即使中国经济在第一季见底后,要再重新回升也未必急速,更大可能是在低位徘徊.更何况,所谓低位其实一点都不低,官方容忍目标是7.5%呢!中国见底未必回升.惠理金手指谢清海表示,中国经济已在第一季见底,下半年会逐步改善.这是一个市场主流,但见底不代表会转势,情况就如A股见底,却不代表短时间内会转势,中国称作”拐点”,原因是目前中国面对大型转型时期,领导人决定改变经济增长模式,而这个转型时期需时亦久,以至经济调整周期更长、更困难.

政策”回旋余地”下,有形之手松只手指尾也是有可能的,除中小企继续有贷款支持外,近期铁路项目贷款回复,项目工程恢复,以致王岐山下放保外贸增长速度10%的”军令”,这一切都持续让人感觉到放水机会不断提高,以致憧憬连连.中央要刺激消费,改变增长模式,是毋须争拗的,因此,到最后决定经济景气的,还是外贸及房地产两支大柱,但薛澜认为,外围经济大环境不景气,靠外贸应该无希望;房地产在调控不松下,依然阴晴不定,虽然部分银行在个人按揭方面开始有优惠,但后劲勉强,限购令不取消,即使4月至5月楼市有小阳春,整体仍然有很多不明朗因素.

小型发展商绝对是存亡之春,但从部分大型及中型发展商管理层处了解,银行对他们相对地手松,意味这个洗牌局面正在中央默许中进行.内房政策稍为松了一只手指尾,若说到政策转向却仍未是时候呢.正如股市去泡沫4年一样,即使是见底了,也不见得会立即回升,中国这轮转型,考耐性,考决定,考智慧;其次,第一季企业盈利中,大部分周期性公司(如航运、制造、钢铁)仍在寻底,股市在第二季仍难大有作为,一样考验投资者的耐性.(B01)

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维持上落市闷局 /苏子

美国联储局昨晨的议息结果其实并无新意,例如超低息政策将维持至2014年底,以及有需要时联储局仍会采取进一步刺激措施以确保经济持续复苏.留意联储局议息后的市场.走势其实十分平静,未见出现预期中的大幅波动局面,但此情况反令笔者担心汇市短期内未必能成功摆脱已持续多时的上落市闷局,欧罗兑美元料较大机会继续在大家已经非常熟悉的波动范围内争持,暂难出现翻天覆地的巨变.对联储局主席贝南奇并无好感,因其在直升机上大洒金钱救市(即印银纸救市)的理论,其实只是有钱大晒的歪理,但此歪理相信最终只会令美国债市泡沫爆破,联储局公信力破产,全球经济将陷入较上世纪30年代更恐怖的萧条情况,同时确认贝南奇这位学者的有钱大晒歪理,在应用到真实的实体经济世界上原来经不起市场残酷的考验,最终以失败结局收场,并使其学术理论变为不切实际的吹水歪理!并且遗臭万年!

实在难以明白,为何学者出身的贝南奇竟然相信这个世界会有奇迹出现!反正不相信有奇迹这回事!换言之,恶性通胀一定会重临,重临时间将较联储局的估计为早.目前联储局的所作所为,结果将会令她明白什么是”出得行,预要还”的大道理.一旦恶性通胀来临时,料全球经济将再无一处是乐土,即全球经济最终会陷入贝南奇所不愿看见的大萧条情况;至于金融市场一直担心的美债超级泡沫,估计当市场发现联储局头上的光环大褪色,大家不再有心情关心联储局有关人士的无公信力言论,届时便是这个超级泡沫爆破的时刻了.

美元目前看来仍是最安全的货币,至于欧债危机的出现,甚至令市场相信美元失去了欧罗这个极具威胁性的竞争对手.不过,过去一年来欧债危机已被市场多番炒作,但欧罗兑美元却未见出现巨大跌幅,反而只是以大型上落市的形式运行,使一众手持欧罗兑美元大淡仓的博食大茶饭的投资者大感失望!欧罗兑美元一直跌不下去,其实意味着市场并不认同美元是最安全的货币,而其风险来源便是不知美债泡沫何时爆破并触发美元出现暴挫的局面!目前欧罗跌不下去,美元又升不上,汇市看来暂时难有大茶饭食,采用上落市策略较可取.(B08)