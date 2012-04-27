〔港报社评〕力撑宽松货币,伯南克有苦衷--经济日报4月27日

国际油市：超低含硫量柴油与500ppm柴油价差收窄
路透新加坡2月20日 - 超低含硫柴油及含硫量500ppm柴油的价差周一从上周五的每桶0.51美元收窄至0.47美元，交易员表示，因后者的需求胜过前者。
美国复苏较预期佳,有外界预期储局主席伯南克昨在议息会议后,会改力促宽松货币的取态,但他仍坚持不变,因他深知复苏脆弱,既非改变态度之时,更不能口气稍松,否则将打击金融市场,更伤仍需加倍呵护的复苏嫩苗.外界估计在美国经济持续改善下,储局宣扬未来长期低息及还可能松货币救市的态度或有改变.事实上昨晨完结的议息会议中,17名储局官员中有10人预期2014年底前联邦基金利率将由目前0-0.25厘上调至1厘或以上,较储局一直宣示2014年底前不加息有所差别.但伯南克会后一如既往,强调储局仍准备有需要时推出更多刺激经济措施,令市场仍可憧憬储局放水,推动欧美股市回升.
其实除了客观经济现况外,储局本身亦已调高今年通胀预期至逼近目标的百分之二,大大掣肘储局再出招;惟伯南克不惜出口术,指仍可能再放水,实是不得不为,因美国经济面对三大隐忧.其一,楼市疲不能兴.美国楼市现虽再现跌近谷底迹象,惟不单仍有续跌风险,在大量银主盘下,未来一年恐仍在谷底徘徊,不利消费,不利复苏.其二,失业率仍高企.美国失业率由去年8月的9.1%,显着回落至今年3月的8.2%,但再大幅回落动力成疑.储局昨便预期年底失业率仍企7.8%-8%,失业率居高不下困局未解.其三,欧洲经济衰退加深,冲击美国.欧洲已有11个国家步入再衰退,欧洲各国又因削赤造成紧缩经济的恶性循环,欧债危机势仍不断翻发,欧洲衰退还可能加深,进一步削弱美国出口,以至其复苏动力.
美国复苏遭三大问题夹击,实际还可能需储局加招挽救.市场将因预期加息提前来临,量宽不再甚至转为银根收紧,那就令美元价上升、美债孳息上升,美股下跌,美元上升将打击出口,美债息升将不利投资及消费,股市下挫亦会造成负面财富效应,如此将令复苏嫩苗进一步受压.态度若稍松市场乱挫复苏.美国复苏脆弱,伯南克仍要小心维护,不能错行一步,要等复苏嫩苗茁壮成形后,才有可能会改变超低息及宽松货币政策的态度.(A10)
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路透新加坡2月20日 - 马来西亚棕榈油期货周一连续第三天下滑，跌至11月中旬以来低位；需求迟缓及预计供给增加，均压抑盘势。
路透2月20日 - 东南亚股市周一在清淡市况中多数收涨，反映亚股的温和涨势，在本周多位美联储官员陆续发表演说之前，投资者态度谨慎。 美国克利夫兰联邦储备银行总裁梅斯特(Loretta Mester)周一称，如果经济保持目前的表现，她认为此时可以升息。 菲律宾股市 上涨0.5%，因投资者逢低抢进，总成交量为30日均值的约73%。 菲律宾披索兑美元 稍早时贬值至逾10年最低，损及外资以美元计价的回报率。 泰国股市 攀升，能源股和基本金属股受惠于美元下跌而上涨，带动大盘走扬。 印尼股市 收高0.2%，由能源股和消费循环股领涨。 新加坡股市 下跌0.4%，受到工业股下滑拖累，例如Jardine Matheson控股 下跌了1.7%。 星展集团 和大华银行 分别下跌0.5%和0.3%。 1031 GMT，MSCI