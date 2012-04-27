〔港报社评〕梁班子做到两个够fit,才会为港带来新气象--明报4月27日

香港教育局长孙明扬再度入院,切除甲状腺肿瘤,在候任特首梁振英密锣紧鼓组织管治团队之际,孙明扬的事例,加上近期就梁班子人选,坊间有不少说法和猜想,到底梁振英在筹组团队时是否有足够自主空间,颇成疑问.至于梁班子的司局长,应以够fit的能人干才担任,更是不在话下.

近期,政坛围绕所谓和解,有不少奇怪逻辑,使人有点莫名其妙.这种所谓和解与官职权位相提并论,形同要胁,实质对梁振英用人,制造掣肘和障碍.和解与权力分配挂钩给梁振英用人制造障碍这个”和解逻辑”,有人认为与中央的思路契合,甚至说中央要求梁振英按照这个逻辑组班,是耶非耶,无从证实.不过,若这些说法符合事实,则新政府团队名单可能会使人大为失望,梁振英新政变革,竟是南柯一梦?所谓”和解逻辑”,最要命的是要梁振英投降,使他在政府成为一个空头领导,当年董建华与陈方安生不和,贻误施政,拖慢了香港与内地的融合发展,迄今香港整体仍然在付出代价,这个惨痛教训,切勿再重蹈覆辙.

和解是良好意愿,但蕴含和稀泥的隐忧;若为了和解而扭曲稳中求变的本意,则是本末倒置.中央已经任命梁振英为特首,应该让他放手筹组团队,因为只有梁振英清楚知道什么人可以贯彻其理念、落实其政纲,若强要他用一些格格不入的人,轻则施政不畅,重则权力斗争,对于香港绝无好处.梁振英必须组成一个够fit的团队,推动变革,为香港和市民带来新气象、新希望.(A04)