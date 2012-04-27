〔港报社评〕版权与创意平衡,"恶搞"须有底线--文汇报4月27日

国际油市：超低含硫量柴油与500ppm柴油价差收窄
路透新加坡2月20日 - 超低含硫柴油及含硫量500ppm柴油的价差周一从上周五的每桶0.51美元收窄至0.47美元，交易员表示，因后者的需求胜过前者。
港府提出的”2011年版权(修订)条例草案”,把条例涵盖至网上侵权行为,但引起网民忧虑,担心打击网上二次创作和戏仿作品,要求豁免网络”恶搞”.政府则表示在订立豁免前,有必要展开谘询.将版权条例涵盖至网上侵权行为,用意应是针对非法上下载无王管的现象,堵塞网上侵权的漏洞.然而,打击网上侵权应与保障网络创作自由取得合理平衡,对于一些不涉及经济损害,以及不涉及人身攻击和诽谤的二次创作和戏仿作品,应该给予一定的空间.对于是否豁免”恶搞”的问题,由于现时国际上仍未有统一的定义及法律处理方法,因此,政府展开谘询有其必要.但”恶搞”是有道德界限的,涉及人身攻击和诽谤的”恶搞”是不道德的,应该有所限制.
也要看到,二次创作和戏仿作品不一定构成侵权,也一般不会替代原作品,因此不会对其合法市场造成负面影响.但是,若探讨”恶搞”是否需要负刑责,则问题复杂.政府在参考澳洲、加拿大、美国及英国等国家的情况后,发现上述国家均花上很长时间研究有关课题,同时目前仍未有关于”恶搞”案例及豁免的清晰界定.因此,政府暂不考虑在新修订草案内加设条文,而是会先作谘询.事实上,市民修改原作品针砭时弊,或对流行文化作品进行二次创作,这已形成网络世界的潮流.同时,”恶搞”是有道德界限的,若”恶搞”涉及人身攻击和诽谤,起码是不道德的.在现实世界,这些行为可能要负刑责,网上的这些行为也应有所限制.(A06)
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路透新加坡2月20日 - 超低含硫柴油及含硫量500ppm柴油的价差周一从上周五的每桶0.51美元收窄至0.47美元，交易员表示，因后者的需求胜过前者。
路透新加坡2月20日 - 马来西亚棕榈油期货周一连续第三天下滑，跌至11月中旬以来低位；需求迟缓及预计供给增加，均压抑盘势。
路透2月20日 - 东南亚股市周一在清淡市况中多数收涨，反映亚股的温和涨势，在本周多位美联储官员陆续发表演说之前，投资者态度谨慎。 美国克利夫兰联邦储备银行总裁梅斯特(Loretta Mester)周一称，如果经济保持目前的表现，她认为此时可以升息。 菲律宾股市 上涨0.5%，因投资者逢低抢进，总成交量为30日均值的约73%。 菲律宾披索兑美元 稍早时贬值至逾10年最低，损及外资以美元计价的回报率。 泰国股市 攀升，能源股和基本金属股受惠于美元下跌而上涨，带动大盘走扬。 印尼股市 收高0.2%，由能源股和消费循环股领涨。 新加坡股市 下跌0.4%，受到工业股下滑拖累，例如Jardine Matheson控股 下跌了1.7%。 星展集团 和大华银行 分别下跌0.5%和0.3%。 1031 GMT，MSCI