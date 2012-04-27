〔港报社评〕版权与创意平衡,"恶搞"须有底线--文汇报4月27日

港府提出的”2011年版权(修订)条例草案”,把条例涵盖至网上侵权行为,但引起网民忧虑,担心打击网上二次创作和戏仿作品,要求豁免网络”恶搞”.政府则表示在订立豁免前,有必要展开谘询.将版权条例涵盖至网上侵权行为,用意应是针对非法上下载无王管的现象,堵塞网上侵权的漏洞.然而,打击网上侵权应与保障网络创作自由取得合理平衡,对于一些不涉及经济损害,以及不涉及人身攻击和诽谤的二次创作和戏仿作品,应该给予一定的空间.对于是否豁免”恶搞”的问题,由于现时国际上仍未有统一的定义及法律处理方法,因此,政府展开谘询有其必要.但”恶搞”是有道德界限的,涉及人身攻击和诽谤的”恶搞”是不道德的,应该有所限制.