〔港报社评〕抽查黑点,确保落实最低工资--星岛日报4月27日

最低工资制度实施接近一年,却仍然有老看更接受比法定水平低一半的工资待遇.港府的视察和检控,对部分业主立案法团并未产生足够的阻吓力.根据港府统计,劳工处到上月底进行了33,000次视察,发现101宗怀疑短付法定最低工资的个案,当中头半年有74宗,之后5个月降至27宗,显示情况日渐改善.

业主莫低估犯法代价.单幢旧楼较难透过增加管理费来应付最低工资带来的额外开支.不少旧楼小业主和住客并不富裕,往往只有意愿和能力支付偏低的管理费,业主立案法团量入为出,以低薪聘请长者担任看更.以往薪酬愈低,为应付最低工资要求的加薪幅度就愈大.可是,要相应增加管理费,又未必得到足够业主同意.另一方面,在这些大厦工作的年老看更,难以觅得其他出路,议价能力薄弱,有些不想倚赖综援维生的人士,可能哑忍接受不合法的工资水平.这些大厦的业主立案法团,有些因为刻薄,有些因为有心无力,抱着不会被劳工处查出的侥幸心态,继续支付超低工资,却可能低估了一旦东窗事发要付出的金钱和法律代价.