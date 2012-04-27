〔港报社评〕抽查黑点,确保落实最低工资--星岛日报4月27日

国际油市：超低含硫量柴油与500ppm柴油价差收窄
路透新加坡2月20日 - 超低含硫柴油及含硫量500ppm柴油的价差周一从上周五的每桶0.51美元收窄至0.47美元，交易员表示，因后者的需求胜过前者。
最低工资制度实施接近一年,却仍然有老看更接受比法定水平低一半的工资待遇.港府的视察和检控,对部分业主立案法团并未产生足够的阻吓力.根据港府统计,劳工处到上月底进行了33,000次视察,发现101宗怀疑短付法定最低工资的个案,当中头半年有74宗,之后5个月降至27宗,显示情况日渐改善.
业主莫低估犯法代价.单幢旧楼较难透过增加管理费来应付最低工资带来的额外开支.不少旧楼小业主和住客并不富裕,往往只有意愿和能力支付偏低的管理费,业主立案法团量入为出,以低薪聘请长者担任看更.以往薪酬愈低,为应付最低工资要求的加薪幅度就愈大.可是,要相应增加管理费,又未必得到足够业主同意.另一方面,在这些大厦工作的年老看更,难以觅得其他出路,议价能力薄弱,有些不想倚赖综援维生的人士,可能哑忍接受不合法的工资水平.这些大厦的业主立案法团,有些因为刻薄,有些因为有心无力,抱着不会被劳工处查出的侥幸心态,继续支付超低工资,却可能低估了一旦东窗事发要付出的金钱和法律代价.
港府要加强教育宣传,并且重点抽查高危类别的工作地点,对一些有实际困难支付最低工资的业主立案法团,提供适当的解难扶助.过去旧楼维修问题严重,港府透过资助和专业意见服务,推行”楼宇更新大行动”,收效不俗.港府不宜资助业主支付最低工资,但可以透过顾问服务,协助改善大厦管理,例如综合考虑省电费和加人工,开源节流,令业主立案法团有能力承担作为良好雇主的责任.(A06)
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路透新加坡2月20日 - 马来西亚棕榈油期货周一连续第三天下滑，跌至11月中旬以来低位；需求迟缓及预计供给增加，均压抑盘势。
路透2月20日 - 东南亚股市周一在清淡市况中多数收涨，反映亚股的温和涨势，在本周多位美联储官员陆续发表演说之前，投资者态度谨慎。 美国克利夫兰联邦储备银行总裁梅斯特(Loretta Mester)周一称，如果经济保持目前的表现，她认为此时可以升息。 菲律宾股市 上涨0.5%，因投资者逢低抢进，总成交量为30日均值的约73%。 菲律宾披索兑美元 稍早时贬值至逾10年最低，损及外资以美元计价的回报率。 泰国股市 攀升，能源股和基本金属股受惠于美元下跌而上涨，带动大盘走扬。 印尼股市 收高0.2%，由能源股和消费循环股领涨。 新加坡股市 下跌0.4%，受到工业股下滑拖累，例如Jardine Matheson控股 下跌了1.7%。 星展集团 和大华银行 分别下跌0.5%和0.3%。 1031 GMT，MSCI