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货币新闻 | 2012年 4月 27日 星期五 09:36 BJT

〔香港股市〕恒生指数开盘升0.51%,中资股表现强劲

路透香港4月27日电---香港股市周五开盘上扬,得益于中资金融股和主要能源股走强,但可能以四周来首个周跌幅作收.

指标恒生指数.HSI开盘上涨0.51%,报20,916.08点.恒生国企指数.HSCE开高0.83%,至11,001.86点.(完)

--编译 肖群英;审校 戴素萍

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