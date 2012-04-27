版本:
中国
亚洲 | 2012年 4月 27日 星期五 10:14 BJT

〔香港热股〕富士康料上半年亏损大增,早盘股价最多暴挫逾13%

路透香港4月27日电---全球最大手机代工生产商--富士康国际(2038.HK)预警上半年业绩亏损将大幅增加,周五早盘股价最多曾暴挫逾13%.部份券商表示正对该公司的盈利预测、评级建议等作出检讨.

富士康低开5.35%后跌幅瞬即扩大,最多曾跌至3.9港元的低位,跌幅达13.1%.香港时间10:02跌幅略为收窄至10.91%,报4港元.

富士康周四晚间公告表示,导致上半年综合亏损大幅增加,根本上可归因于集团若干主要客户需求下降,而导致销售额减少,以及定价的不利变动及与产品转换相关的较高成本而导致本集团毛利率下降.

该公司2011年上半年的净亏损为1,765万美元.

元大证券表示,富士康主要客户诺基亚NOK1V.HE的业务疲弱对富士康的影响差过该行预期.该行估计,由于诺基亚的订货量规模减少,未来可能会更多转为"内包"(in-sourcing).

高盛表示,正对富士康的盈利预测、目标价和评级等进行检讨.(完)

浏览富士康其他新闻,请点选[2038.HK-CMN]

欲浏览上市公司发布于香港联交所的公告,请点选:(here)

--记者 梁慧仪; 审校 丁淑琴

更多 亚洲

热门文章

编辑推荐

文章推荐