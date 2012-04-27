〔香港热股〕富士康料上半年亏损大增,早盘股价最多暴挫逾13%

国际油市：超低含硫量柴油与500ppm柴油价差收窄
路透新加坡2月20日 - 超低含硫柴油及含硫量500ppm柴油的价差周一从上周五的每桶0.51美元收窄至0.47美元，交易员表示，因后者的需求胜过前者。
路透香港4月27日电---全球最大手机代工生产商--富士康国际(2038.HK)预警上半年业绩亏损将大幅增加,周五早盘股价最多曾暴挫逾13%.部份券商表示正对该公司的盈利预测、评级建议等作出检讨.
富士康低开5.35%后跌幅瞬即扩大,最多曾跌至3.9港元的低位,跌幅达13.1%.香港时间10:02跌幅略为收窄至10.91%,报4港元.
富士康周四晚间公告表示,导致上半年综合亏损大幅增加,根本上可归因于集团若干主要客户需求下降,而导致销售额减少,以及定价的不利变动及与产品转换相关的较高成本而导致本集团毛利率下降.
该公司2011年上半年的净亏损为1,765万美元.
元大证券表示,富士康主要客户诺基亚NOK1V.HE的业务疲弱对富士康的影响差过该行预期.该行估计,由于诺基亚的订货量规模减少,未来可能会更多转为"内包"(in-sourcing).
高盛表示,正对富士康的盈利预测、目标价和评级等进行检讨.(完)
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--记者 梁慧仪; 审校 丁淑琴
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