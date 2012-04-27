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亚洲 | 2012年 4月 27日 星期五 10:16 BJT

〔香港热股〕中国石油早盘一度涨至六周高位,受首季业绩提振

路透香港4月27日电---中国最大石油及天然气生产商--中国石油(0857.HK)(601857.SS)H股周五早盘一度涨至六周高位,受首季业绩提振.

中石油H股一度涨3.4%,触及11.68港元的六周高位;香港时间10:07,该股升3.01%,大市恒生指数.HSI则升0.51%.

中石油此前公布,首季净利按年增长5.8%,至391.53亿元人民币,并远高于市场预期,主要受油气产量增长且油价显着上涨,推高上游业务获利;同时炼油业务亏损按季收窄44%,至104亿元.[ID:nSB1513988](完)

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--记者 雷美珍; 审校 杨淑祯

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