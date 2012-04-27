《离岸人民币综述》伦敦入围料为人民币市场开疆拓土

记者 陈敏

路透香港4月27日电---中国政府大力推进人民币国际化的努力终于得到发达国家强烈响应,英国希望将伦敦建成另一个离岸人民币中心,为人民币继续走向西方国家增添马力.

离岸人民币市场过去两年来发展迅速,尽管如此,人民币的认可和使用主要集中在亚洲尤其是东盟国家.伦敦的加入无疑将提高人民币的认知度,在西方开辟更广阔的疆域.

事实上,伦敦目前的人民币存款和交易量已经具备了一定的规模.伦敦金融城政府(City of London Corporation)发布的报告显示,去年伦敦日均人民币现汇交易量已经达到6.8亿美元,占全球离岸人民币交易量的26%,香港则为15亿美元.

此外,伦敦可交收人民币远期、掉期、期权、利率掉期和交叉货币互换的日均交投量也分别达到7.9亿美元、9.1亿美元、1.5亿美元、1,100万美元和1,200万美元.

"从人民币产品层面看,伦敦将带来更多竞争,从而推动香港多元化其人民币产品.但总体来看,合作还是大于竞争的,因为这个市场还远远没有饱和."东亚银行高级市场分析师赖春梅称.

她并认为,香港未来在离岸市场方面的位置很大程度取决于中央政府开放资本账户的步伐.如果还有优惠政策推出的话,相信香港仍将首先受益.

根据SWIFT的报告,除中国大陆和香港以外,伦敦已成为全球人民币支付最大的贡献者,占47%.在和中国大陆及香港的交易中,伦敦支付人民币的比重为6.7%.

然而,要成为一个真正的离岸人民币中心,伦敦还面临没有人民币清算系统的困境,或许仍需借助香港的金融基础设施.目前境外人民币清算行仅中银香港(2388.HK)一家.

这种情况在未来一两年将有所改善.中国人民银行此前表示,将组织开发独立的人民币跨境支付系统(CIPS),用于人民币跨境贸易和投资的清算、境内金融市场的跨境货币资金清算、人民币与其他币种的同步收付业务等.

本周图表

点心债券发行情况: link.reuters.com/vuf87s

以下为汤森路透整理的今年以来承销点心债的各家银行排名:

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账簿管理人 募集资金(百万元人民币) 债券数量

1. 汇丰 15,320.1 54

2. 渣打 7,796.0 24

3. 中国银行 6,807.3 5

4. 巴克莱资本 3,183.0 5

5. 苏格兰皇家银行 2,468.0 6

**本周市场动态**

--港交所(0388.HK)称,计划今年第三季推出人民币期货,将于6月底进行市场准备测试,并已邀请有意人士申请担任庄家.该美元兑人民币期货合约要求于到期时卖方缴付合约指定的美元金额,买方则支付以最后结算价计算的人民币金额.

--英国《金融时报》报导称,伦敦金属交易所(LME)拟推新的结算所,寻求会员对选用人民币作为结算货币的意见,或将取代沿用135年的英镑.

--中国国家发改委批复同意华能国际电力股份公司(0902.HK)(600011.SS)、大唐集团、五矿集团公司和广东核电集团赴港发行离岸人民币债券,发行总额为185亿元人民币.

--中国人民银行与世界银行签署《中国人民银行代理国际复兴开发银行(IBRD)投资中国银行间债券市场的代理投资协议》以及《中国人民银行代理国际开发协会(IDA)投资中国银行间债券市场的代理投资协议》.

--中国人民银行副行长易纲表示,中国在决定扩大人民币交易区间后可能会有后续动作,将采取更多举措让市场力量来决定汇价.现在是让市场来或多或少决定汇价,降低干预的时候了.(完)

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