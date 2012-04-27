〔香港房地产〕首季私人住宅施工量大增,支撑未来新供应将逐渐上升

国际油市：超低含硫量柴油与500ppm柴油价差收窄
路透新加坡2月20日 - 超低含硫柴油及含硫量500ppm柴油的价差周一从上周五的每桶0.51美元收窄至0.47美元，交易员表示，因后者的需求胜过前者。
路透香港4月27日电---香港运输及房屋局周五公布,今年首季的私人住宅落成量按年和按季分别大减82%和78%,但另一方面施工量则明显上升,反映未来新供应将会逐渐增加.
截至3月底止,一手住宅市场总供应量为4.9万个,与去年底持平.若连同已批出土地并可随时动工的1.5万个单位,于未来三至四年合共可提供6.4万个住宅单位,较去年底增加2,000个.
首季的一手私人住宅落成量偏低,只有600个,大幅低于去年同期和去年第四季分别的3,300个和2,700个.但期内施工量,按年和按季分别大增75%和3.5倍,至4,900个,反映在政府积极增加土地供应下,未来的住宅供应将会逐渐增加.
中原地产表示,首季私人住宅落成量偏低,因为有大型项目延至4月才获发入伙纸所致;估计全年落成量为10,577个,2013年增至15,844个.2011年全年落成量为9,400个.
香港政府2010年以来多次出招稳定楼市,落实增加土地供应的承诺,并决定恢复停建八年的居者有其屋计划,重申未来10年平均每年提供可兴建约2万个私人住宅单位的土地供应目标,以确保土地不会短缺.市场普遍预期,候任特首梁振英上场后,将会继续增加土地供应,以满足市民住屋需要. (完)
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--记者 梁慧仪; 审校 丁淑琴
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