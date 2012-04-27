〔香港新股〕海通证券首日登场险守招股价,欧债危机忧虑打击新股买兴(更新版2)

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* 海通证券H股首日挂牌险守发行价

* 分析师:欧债危机影响挥之不去

* 董事长:三年内没有股权融资计划

记者 陈敏

路透香港4月27日电---以资产计中国第二大券商--海通证券(600837.SS)(6837.HK)H股首日挂牌表现欠佳,收盘险守招股价,欧债危机负面消息不断,打击投资者对新股的兴趣.

投资者们都在关注这笔今年亚太市场上最大一笔IPO的情况.但其疲弱的首日表现或许令准备上市的复兴医药、中国有色矿业以及英国Graff Diamonds前景黯淡.

"目前新股上市交易及股市表现受多种因素影响,包括欧洲危机情况、美国经济复苏步伐及内地经济增长放缓,我觉得投资者今年会比较谨慎."港交所主席周松岗在出席上市仪式后表示.

海通证券本次共发行12.29亿股,募集约130亿港元.以2012年预估业绩计,市账率约为1.3倍,较其A股1.9倍的市账率为低.其竞争对手中信证券(600030.SS)市账率为1.5倍.

海通原计划去年12月在香港IPO,但随后因市场剧烈波动而决定推迟.

"大家都在担心欧洲债务危机,今年新股市场恐怕不会有反弹."辉立证券的Jasper Chan表示.

汤森路透的数据显示,亚太股票市场正遭遇近四年来最差开局.今年以来,募资总额同比下跌20%.亚洲股市周五上扬,但在标普调降西班牙评级后,对欧洲银行业体质的担忧打压投资者的风险偏好.

海通H股开盘报10.6港元,与招股价持平,收盘亦持平于10.6港元,今日绝大多数时间都在招股价以下交易;A股收低1.3%至9.89元人民币.恒生指数周五收低0.33%.

海通证券的竞争对手中信证券(600030.SS)(6030.HK)去年10月于动荡市况中赴港IPO,H股目前较发行价上涨逾20%.

**三年内无股权融资计划**

海通证券董事长王开国在上市仪式后对记者表示,从目前的情况看,公司在三年内没有再进行股权融资的计划.

"增加一些负债的渠道,我们倒是有这个计划.我们会通过提高杠杆率来提高公司ROE(股本回报率)的水平."他称.

他并表示,中国经济平稳发展及央行放松银根,相信内地A股市场今年会逐渐好转.公司的证券交易量今年来虽略有下降,但跌幅少于同业且近期交易量已开始回升.

与海通同日上市的还有品牌中国(6837.HK)和中盛资源(2623.HK),令整个上市大厅人头攒动热闹非凡.港交所赠送给三家公司金色的水晶牛,海通证券则回赠了一座小型精致的琉璃鼎.

海通是次IPO至少获得11名基石投资者认购5.8亿美元,约占32%.其中以泛亚洲为投资标的的私募基金PAG将认购3亿美元股票,其他投资者有美国的D.E. Shaw,日本SBI(8473.T)以及大新银行(2356.HK)等.

花旗(C.N)、瑞信、德银(DBKGn.DE)、海通国际和摩根大通(JPM.N)任联席全球协调人,并与汇丰(0005.HK)(HSBA.L)、野村、渣打(2888.HK)(STAN.L)和瑞银UBSN.VX(UBS.N)任联席主承销商.(完)