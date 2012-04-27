〔中港个股〕中石化预计第二季度业绩将改善--消息

路透香港4月27日电---多位出席中国石化(0386.HK)(600028.SS)分析员及投资者会议的人士周五表示,该亚洲最大炼油商预期其第二季的业绩将会改善.

亚洲最大炼油商--中石化周四晚间公布的首季业绩逊于市场预期,因受到炼油业务板块的亏损拖累.[ID:nSB1513996]

"中石化管理层提到最坏的情况应已过去,至少第二季情况不会如第一季般差."一名与会人士称.(完)