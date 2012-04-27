〔中港个股〕中石化预计第二季度业绩将改善--消息

国际油市：亚洲燃料油现货贴水扩大，因供应商争相报价
路透迪拜2月20日 - 亚洲燃料油现货及纸货市场周一走势分歧，因供应商积极报价，使得380-cst燃料油现货贴水扩大；而即期跨月价差升水则因活动有限而小幅攀升。
路透香港4月27日电---多位出席中国石化(0386.HK)(600028.SS)分析员及投资者会议的人士周五表示,该亚洲最大炼油商预期其第二季的业绩将会改善.
亚洲最大炼油商--中石化周四晚间公布的首季业绩逊于市场预期,因受到炼油业务板块的亏损拖累.[ID:nSB1513996]
"中石化管理层提到最坏的情况应已过去,至少第二季情况不会如第一季般差."一名与会人士称.(完)
--记者 朱球; 编译 梁慧仪; 审校 杨淑祯
路透迪拜2月20日 - 亚洲燃料油现货及纸货市场周一走势分歧，因供应商积极报价，使得380-cst燃料油现货贴水扩大；而即期跨月价差升水则因活动有限而小幅攀升。
印度石油天然气公司(ONGC)将3.5万吨3月1-2日自孟买装运的石脑油，售予中国石油天然气股份有限公司，以离岸价格(FOB)为基础，每吨较中东报价升水约16美元。
路透新加坡2月20日 - 超低含硫柴油及含硫量500ppm柴油的价差周一从上周五的每桶0.51美元收窄至0.47美元，交易员表示，因后者的需求胜过前者。