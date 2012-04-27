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货币新闻 | 2012年 4月 27日 星期五 16:33 BJT

〔表格〕中材股份2012年首季转亏损,为净损0.44亿元人民币

路透香港4月27日电---中国中材股份有限公司(1893.HK)宣布,按中国会计准则,截至2012年3月31日止首季度业绩报告如下(以每百万元人民币为单位):

2012年首季 2011年同期

每股收益(元) -0.012 0.06

净利润 -43.92 201.74

营业总收入 8,957.48 8,320.20

注:中国中材为中国水泥设备及工程服务供应商.(完)

浏览中国中材其他新闻,请点选[1893.HK-CMN]

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--记者 梁慧仪/李珊珊; 审校 丁淑琴

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