〔表格〕中材股份2012年首季转亏损,为净损0.44亿元人民币

国际油市：亚洲汽油裂解价差回升，摆脱五周低位
印度石油天然气公司(ONGC)将3.5万吨3月1-2日自孟买装运的石脑油，售予中国石油天然气股份有限公司，以离岸价格(FOB)为基础，每吨较中东报价升水约16美元。
路透香港4月27日电---中国中材股份有限公司(1893.HK)宣布,按中国会计准则,截至2012年3月31日止首季度业绩报告如下(以每百万元人民币为单位):
2012年首季 2011年同期
每股收益(元) -0.012 0.06
净利润 -43.92 201.74
营业总收入 8,957.48 8,320.20
注:中国中材为中国水泥设备及工程服务供应商.(完)
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--记者 梁慧仪/李珊珊; 审校 丁淑琴
印度石油天然气公司(ONGC)将3.5万吨3月1-2日自孟买装运的石脑油，售予中国石油天然气股份有限公司，以离岸价格(FOB)为基础，每吨较中东报价升水约16美元。
路透新加坡2月20日 - 超低含硫柴油及含硫量500ppm柴油的价差周一从上周五的每桶0.51美元收窄至0.47美元，交易员表示，因后者的需求胜过前者。
路透新加坡2月20日 - 马来西亚棕榈油期货周一连续第三天下滑，跌至11月中旬以来低位；需求迟缓及预计供给增加，均压抑盘势。