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亚洲 | 2012年 4月 27日 星期五 13:03 BJT

〔港股业绩〕忠旺控股首季净利大增两倍,受惠销量和毛利率俱升

路透香港4月27日电---大型铝型材生产商--中国忠旺控股(1333.HK)周五公布,今年首季净利按年大幅增长近两倍,受惠工业铝型材销售量增加,以及毛利率上升所拉动.

截至3月底止首季,忠旺控股的净利为4.91亿元人民币,去年同期为1.65亿元.

公司的声明称,期内总销量由去年同期的约6.43万吨增加至13.15万吨;产品平均售价同比升6.3%,整体毛利率则按年增加1.7个百分点,至25.8%.期内占整体收入九成的工业铝型材产品收入为29.1亿元,按年增加1.07倍,主要因公司重点开拓国内市场,工业铝型材产品国内销量上升所致.

公布业绩前,忠旺控股早盘收低0.31%,报3.18港元,过去一个月累计涨一成.(完)

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--记者 梁慧仪; 审校 张喜良

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