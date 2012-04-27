〔港股业绩〕忠旺控股首季净利大增两倍,受惠销量和毛利率俱升

国际油市：超低含硫量柴油与500ppm柴油价差收窄
路透新加坡2月20日 - 超低含硫柴油及含硫量500ppm柴油的价差周一从上周五的每桶0.51美元收窄至0.47美元，交易员表示，因后者的需求胜过前者。
路透香港4月27日电---大型铝型材生产商--中国忠旺控股(1333.HK)周五公布,今年首季净利按年大幅增长近两倍,受惠工业铝型材销售量增加,以及毛利率上升所拉动.
截至3月底止首季,忠旺控股的净利为4.91亿元人民币,去年同期为1.65亿元.
公司的声明称,期内总销量由去年同期的约6.43万吨增加至13.15万吨;产品平均售价同比升6.3%,整体毛利率则按年增加1.7个百分点,至25.8%.期内占整体收入九成的工业铝型材产品收入为29.1亿元,按年增加1.07倍,主要因公司重点开拓国内市场,工业铝型材产品国内销量上升所致.
公布业绩前,忠旺控股早盘收低0.31%,报3.18港元,过去一个月累计涨一成.(完)
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--记者 梁慧仪; 审校 张喜良
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