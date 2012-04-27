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货币新闻 | 2012年 4月 27日 星期五 18:42 BJT

〔表格〕中国中煤能源2012年首季净利按年上升15%,为26.4亿元人民币

路透香港4月27日电---中国中煤能源股份有限公司(1898.HK)(601898.SS)公布,按照中国会计准则,截至2012年3月31日为止三个月的业绩报告如下(以每百万元人民币为单位):

2012年1-3月 2011年同期

每股盈利(元) 0.20 0.17

净利 2,637.10 2,300.27

营业收入 21,920.02 20,909.11

注:中煤能源为中国第二大煤炭生产商.按照国际会计准则,一季度净利为30.15亿元,按年上升16%.(完)

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(here)

--记者 雷美珍; 审校 乔艳红

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