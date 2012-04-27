〔表格〕中国中煤能源2012年首季净利按年上升15%,为26.4亿元人民币

国际油市：亚洲汽油裂解价差回升，摆脱五周低位
印度石油天然气公司(ONGC)将3.5万吨3月1-2日自孟买装运的石脑油，售予中国石油天然气股份有限公司，以离岸价格(FOB)为基础，每吨较中东报价升水约16美元。
路透香港4月27日电---中国中煤能源股份有限公司(1898.HK)(601898.SS)公布,按照中国会计准则,截至2012年3月31日为止三个月的业绩报告如下(以每百万元人民币为单位):
2012年1-3月 2011年同期
每股盈利(元) 0.20 0.17
净利 2,637.10 2,300.27
营业收入 21,920.02 20,909.11
注:中煤能源为中国第二大煤炭生产商.按照国际会计准则,一季度净利为30.15亿元,按年上升16%.(完)
浏览中煤能源其他新闻,请点选[1898.HK-CMN]
如欲浏览A+H股股价对比表,请点选[AH/CN]
欲浏览上市公司发布于香港联交所的公告及业绩声明,请点选:
(here)
--记者 雷美珍; 审校 乔艳红
印度石油天然气公司(ONGC)将3.5万吨3月1-2日自孟买装运的石脑油，售予中国石油天然气股份有限公司，以离岸价格(FOB)为基础，每吨较中东报价升水约16美元。
路透新加坡2月20日 - 超低含硫柴油及含硫量500ppm柴油的价差周一从上周五的每桶0.51美元收窄至0.47美元，交易员表示，因后者的需求胜过前者。
路透新加坡2月20日 - 马来西亚棕榈油期货周一连续第三天下滑，跌至11月中旬以来低位；需求迟缓及预计供给增加，均压抑盘势。