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亚洲 | 2012年 4月 27日 星期五 17:11 BJT

〔中港股业绩〕上海电气首季度净利按年升13.4%,为9.4亿元人民币

路透香港4月27日电---上海电气集团股份有限公司(601727.SS)(2727.HK)周五公布,按照中国会计准则,截至2012年3月31日为止三个月的业绩报告如下(以每百万元人民币为单位):

2012年1-3月 2011年同期

每股盈利(元) 0.0730 0.0644

净利 936.74 826.04

营业总收入 16,239.90 15,584.52

注:上海电气为中国最大电力设备供应商.(完)

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(here)

--记者 雷美珍; 审校 丁淑琴

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