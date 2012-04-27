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货币新闻 | 2012年 4月 27日 星期五 19:20 BJT

〔中港股业绩〕建设银行首季净利润同比增逾9%至515亿元人民币

路透香港4月27日电---以市值计中国第二大银行--中国建设银行(0939.HK)(601939.SS)周五公布,至2012年3月31日止第一季度净利增长9.17%,至515.12亿元人民币,略低于市场预期的527亿元.上年同期为471.9亿元.

每股盈利为0.21元,净利息收益率为2.65%,净利差为2.48%.

此外,该行不良贷款率为1.04%,较上年末减少0.05个百点.

截至一季度末,资本充足率为13.66%,较上年下降0.02个百分点.核心资本充足率11.02%,较上年末升0.05个百分点.

业绩公布前,建行H股收低0.51%至5.91港元,大盘恒生指数.HSI则跌0.33%.(完)

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--记者 李珊珊; 审校 乔艳红

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