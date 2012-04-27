〔香港房地产〕政府将推出北角临海土地招标出售,市场估值达百亿港元

国际油市：超低含硫量柴油与500ppm柴油价差收窄
路透新加坡2月20日 - 超低含硫柴油及含硫量500ppm柴油的价差周一从上周五的每桶0.51美元收窄至0.47美元，交易员表示，因后者的需求胜过前者。
路透香港4月27日电---香港政府周五宣布,将推出位于港岛北角区的一幅临海商住土地招标出售.测量师估计,该项目估值达到100亿港元.
该幅土地前身为已拆卸的北角村,位于渣华道与电照街.招标将于5月25日开始,7月6日截标.
由于该幅土地面向维多利亚港,加上港岛区住宅用地买少见少,所以一直备受发展商的关注.
地政总署表示,该幅土地的最低及最高的楼面面积分别为56,203平方米及83,675平方米,其中不少于32,208平方米及不超过53,680平方米(约57.78万平方米)的楼面面积可作私人住宅用途.发展项目的住宅单位总数不得少于700个.
中原测量师行估价部执行董事张竞达表示,现时区内同等级之地皮的每平方尺楼面地价可达逾1万港元,邻近二手物业平均尺价亦达1.2万港元以上,惟因土地有建筑限制,拖累造价,故初步估值约100亿港元,楼面尺价约11,103港元.(完)
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--记者 梁慧仪; 审校 乔艳红
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