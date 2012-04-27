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货币新闻 | 2012年 4月 27日 星期五 19:31 BJT

〔中港股业绩〕神华能源首季净利按年增5.9%,至117.4亿元人民币

路透香港4月27日电---按销量计为全球最大煤炭生产商--中国神华能源股份有限公司(1088.HK)(601088.SS)周五公布,今年首季净利按年上升5.9%,经营收入同比增长25.3%,受惠于煤炭销售量及售电量增加.

该公司的公告称,按照国际会计准则,2012年1-3月净利为117.42亿元人民币,去年同期重述后为110.88亿元.

一季度实现经营收入595.26亿元.

期内,公司商品煤产量达到7,910万吨,按年升12.4%;煤炭销量升16%至1.08亿吨.

神华董事长张喜武上月表示,今年可以完成煤炭销量4.25亿吨,商品煤产量3亿吨,均略高于原来目标.[ID:nSH0099803]

业绩公布前,神华H股收平,报33.7港元;其A股微涨0.3%,报26.89元人民币.(完)

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--记者 雷美珍/李珊珊; 审校 乔艳红

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