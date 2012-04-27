版本:
中国
亚洲 | 2012年 4月 27日 星期五 21:29 BJT

〔中港股业绩〕中国铝业今年首季业绩转亏,净亏损10.9亿元人民币

路透香港4月27日电---中国最大铝生产商--中国铝业股份有限公司(2600.HK)(601600.SS)周五公布,今年首季业绩转盈为亏,为连续两个季度亏蚀,因铝价持续低迷而生产成本上涨压缩了盈利空间.

截至3月底止第一季度,中国铝业的净亏损为10.9亿元人民币,去年同期为净利3.31亿元(CHECK).该公司去年第四季度的净亏损为7.3亿元.

中国铝业的对手美国铝业(ALCOA)(AA.N)此前公布首季业绩转亏为盈,持续业务盈利9,400万美元,因所有业务生产率大幅改善、铝实现价格上涨、产量增加等,抵消了原铝实现价格下滑以及投入成本增加的部分影响.[ID:nSB8529280] (完)

浏览中国铝业其他新闻,请点选[2600.HK-CMN]

如欲浏览A+H股股价对比表,请点选[AH/CN]

--记者 梁慧仪; 审校 王洋

更多 亚洲

热门文章

编辑推荐

文章推荐