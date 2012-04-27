〔中港股业绩〕中国铝业今年首季业绩转亏,净亏损10.9亿元人民币

国际油市：超低含硫量柴油与500ppm柴油价差收窄
路透新加坡2月20日 - 超低含硫柴油及含硫量500ppm柴油的价差周一从上周五的每桶0.51美元收窄至0.47美元，交易员表示，因后者的需求胜过前者。
路透香港4月27日电---中国最大铝生产商--中国铝业股份有限公司(2600.HK)(601600.SS)周五公布,今年首季业绩转盈为亏,为连续两个季度亏蚀,因铝价持续低迷而生产成本上涨压缩了盈利空间.
截至3月底止第一季度,中国铝业的净亏损为10.9亿元人民币,去年同期为净利3.31亿元(CHECK).该公司去年第四季度的净亏损为7.3亿元.
中国铝业的对手美国铝业(ALCOA)(AA.N)此前公布首季业绩转亏为盈,持续业务盈利9,400万美元,因所有业务生产率大幅改善、铝实现价格上涨、产量增加等,抵消了原铝实现价格下滑以及投入成本增加的部分影响.[ID:nSB8529280] (完)
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--记者 梁慧仪; 审校 王洋
路透新加坡2月20日 - 超低含硫柴油及含硫量500ppm柴油的价差周一从上周五的每桶0.51美元收窄至0.47美元，交易员表示，因后者的需求胜过前者。
路透新加坡2月20日 - 马来西亚棕榈油期货周一连续第三天下滑，跌至11月中旬以来低位；需求迟缓及预计供给增加，均压抑盘势。
路透2月20日 - 东南亚股市周一在清淡市况中多数收涨，反映亚股的温和涨势，在本周多位美联储官员陆续发表演说之前，投资者态度谨慎。 美国克利夫兰联邦储备银行总裁梅斯特(Loretta Mester)周一称，如果经济保持目前的表现，她认为此时可以升息。 菲律宾股市 上涨0.5%，因投资者逢低抢进，总成交量为30日均值的约73%。 菲律宾披索兑美元 稍早时贬值至逾10年最低，损及外资以美元计价的回报率。 泰国股市 攀升，能源股和基本金属股受惠于美元下跌而上涨，带动大盘走扬。 印尼股市 收高0.2%，由能源股和消费循环股领涨。 新加坡股市 下跌0.4%，受到工业股下滑拖累，例如Jardine Matheson控股 下跌了1.7%。 星展集团 和大华银行 分别下跌0.5%和0.3%。 1031 GMT，MSCI