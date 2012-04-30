《香港报摘》--信报4月30日

《香港报摘》--其他报纸重要消息3月1日
--中骏置业主席黄朝阳表示，香港是内房企业往外走的首选，香港项目相比内地还是有不错的利润，毛利率应可达到40%，且预计楼价将继续上升。
* 头版头条:
--"五一"向来是内地楼市黄金周,但在中央辣手调控下,楼市气氛改变,无论国企的越秀(0123.HK)、招商地产000024.SZ,抑或民企内房龙头万科(000002.SZ),近月卖楼策略均倾向弃价求量.但持续近季的劈价潮后遗症终陆续浮现,加上有发展商推翻促销承诺,全国各地连串爆发业主以价格欺诈抗争的"维权行动",情况更有蔓延及恶化迹象.
* 其他:
--据伦敦周日时报指出,长江实业(0001.HK)主席李嘉诚有意联合阿布扎比家族,竞购曼彻斯特机场集团50%股权,料竞购价值约10亿英镑.
--中国邮政速递物流(EMS)启动A股上市程序,该股计划集资近100亿元人民币,证监会将于本周五审核该股A股IPO申请.如一切顺利,将成为今年来A股市场集资最大的IPO.(完)
注:路透并未对以上相关报导进行核实,无法担保其准确性.
--整理 陈敏;审校 杨淑祯
台湾报摘 [PRESS-TW-CMN]
中国报摘 [PRESS-CN-CMN]
香港报摘 [PRESS-HK-CMN]
--中骏置业主席黄朝阳表示，香港是内房企业往外走的首选，香港项目相比内地还是有不错的利润，毛利率应可达到40%，且预计楼价将继续上升。
经济指标 时间 最新数据 前次数据 下次公布 预估值 商品出口(y/y) 1月 +7.0% +14.0% 3/7 -- 商品进口(y/y) 1月 +8.4% +13.2% 3/7 -- 外销订单(y/y) 1月 +5.2% +6.3% 3/20 -- 经常帐(亿美元) 第4季 183亿美元 161.7亿美 5/19 元 国际收支(亿美元) 第4季 7.2亿美元 29.5亿美元 5/19 -- *M2货币总计数(y/y)
路透上海2月28日 - 中国财政部周三将招标续发行一年和10年期固息国债。路透调查显示，最近二级市场走势较为平稳，仅流动性稍有收紧，一年品种可能会受一定影响，收益率预测均值为2.71%，与中债估值接近；10年期定位则略低于二级，落在3.26%。