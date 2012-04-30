《香港报摘》--信报4月30日

* 头版头条:

--"五一"向来是内地楼市黄金周,但在中央辣手调控下,楼市气氛改变,无论国企的越秀(0123.HK)、招商地产000024.SZ,抑或民企内房龙头万科(000002.SZ),近月卖楼策略均倾向弃价求量.但持续近季的劈价潮后遗症终陆续浮现,加上有发展商推翻促销承诺,全国各地连串爆发业主以价格欺诈抗争的"维权行动",情况更有蔓延及恶化迹象.

* 其他:

--据伦敦周日时报指出,长江实业(0001.HK)主席李嘉诚有意联合阿布扎比家族,竞购曼彻斯特机场集团50%股权,料竞购价值约10亿英镑.

--中国邮政速递物流(EMS)启动A股上市程序,该股计划集资近100亿元人民币,证监会将于本周五审核该股A股IPO申请.如一切顺利,将成为今年来A股市场集资最大的IPO.(完)

注:路透并未对以上相关报导进行核实,无法担保其准确性.

--整理 陈敏;审校 杨淑祯

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