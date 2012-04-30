《香港报摘》--经济日报4月30日

* 要闻版头条:

--即将踏进5月,港股过去12年有八年应验"5月沽货"传统智慧.可喜的是,中国基金最近一周获资金重返,市场预期本周公布的中国制造业采购经理人指数(PMI)进一步改善.投资界预期,中国处于增长放缓周期,可能有更多利淡数据,但中港股票便宜,是最重要支持.

* 其他:

--洛阳钼业(3993.HK)公布,首季盈利2.81亿元人民币,按年增长约5.5%,每股盈利0.06元.期内收入升约5.4%至15.42亿元,期末持有现金逾32亿元,较去年内增加4.23亿元.

--远洋地产(3377.HK)公布,拟向国寿投资出售于北京从事商用物业发展的合营公司20%股权,作价1.41亿元人民币,估计可从收益2,100万元.完成交易后,远洋地产于合营公司的股权降至10%,交易所得资金用于一般营运用途.(完)

注:路透并未对以上相关报导进行核实,无法担保其准确性.

--整理 陈敏;审校 杨淑祯

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