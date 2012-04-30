《香港报摘》--经济日报4月30日

《香港报摘》--其他报纸重要消息3月1日
--中骏置业主席黄朝阳表示，香港是内房企业往外走的首选，香港项目相比内地还是有不错的利润，毛利率应可达到40%，且预计楼价将继续上升。
* 要闻版头条:
--即将踏进5月,港股过去12年有八年应验"5月沽货"传统智慧.可喜的是,中国基金最近一周获资金重返,市场预期本周公布的中国制造业采购经理人指数(PMI)进一步改善.投资界预期,中国处于增长放缓周期,可能有更多利淡数据,但中港股票便宜,是最重要支持.
* 其他:
--洛阳钼业(3993.HK)公布,首季盈利2.81亿元人民币,按年增长约5.5%,每股盈利0.06元.期内收入升约5.4%至15.42亿元,期末持有现金逾32亿元,较去年内增加4.23亿元.
--远洋地产(3377.HK)公布,拟向国寿投资出售于北京从事商用物业发展的合营公司20%股权,作价1.41亿元人民币,估计可从收益2,100万元.完成交易后,远洋地产于合营公司的股权降至10%,交易所得资金用于一般营运用途.(完)
注:路透并未对以上相关报导进行核实,无法担保其准确性.
--整理 陈敏;审校 杨淑祯
台湾报摘 [PRESS-TW-CMN]
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香港报摘 [PRESS-HK-CMN]
--中骏置业主席黄朝阳表示，香港是内房企业往外走的首选，香港项目相比内地还是有不错的利润，毛利率应可达到40%，且预计楼价将继续上升。
经济指标 时间 最新数据 前次数据 下次公布 预估值 商品出口(y/y) 1月 +7.0% +14.0% 3/7 -- 商品进口(y/y) 1月 +8.4% +13.2% 3/7 -- 外销订单(y/y) 1月 +5.2% +6.3% 3/20 -- 经常帐(亿美元) 第4季 183亿美元 161.7亿美 5/19 元 国际收支(亿美元) 第4季 7.2亿美元 29.5亿美元 5/19 -- *M2货币总计数(y/y)
路透上海2月28日 - 中国财政部周三将招标续发行一年和10年期固息国债。路透调查显示，最近二级市场走势较为平稳，仅流动性稍有收紧，一年品种可能会受一定影响，收益率预测均值为2.71%，与中债估值接近；10年期定位则略低于二级，落在3.26%。