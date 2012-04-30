《香港在美国上市的主要ADR股价表现表》--4月30日

路透香港4月30日电---以下为在港股美国上市的主要ADR收市价,以及与港股周五收市价的比较.(1美元=7.7589港元HKD=) 美国股市周五收涨,录得逾一个月来最大单周涨幅,因亚马逊( AMZN.O )和Expedia( EXPE.O )强于预期的获利巩固对企业强劲表现的信心. 道琼工业指数.DJI收升23.69点,或0.18%,至13,228.31点;标准普尔500指数.SPX收涨3.38点,或0.24%,至1,403.36点.Nasdaq指数.IXIC上升18.59点,或0.61%,至3,069.20点.[ID:nSB8534006] 公司名称 ADR代码 收盘价 涨跌幅 成交量 ADR折合每股普通股 较港股溢价 (美元) (%) (港元) (%) ------------------------------------------------------------------------------------- 中海油 ( 0883.HK ) ( CEO.N ) 211.750 0.40 28347 16.429 0.92 中国铝业( 2600.HK ) ( ACH.N ) 12.640 3.95 119763 3.923 4.06 中国移动( 0941.HK ) ( CHL.N ) 54.520 0.00 202908 84.603 0.90 中国人寿( 2628.HK ) ( LFC.N ) 40.700 1.02 109430 21.052 1.46 中石油 ( 0857.HK ) ( PTR.N ) 149.890 0.96 64495 11.630 -0.09 中石化 ( 0386.HK ) ( SNP.N ) 106.290 1.09 38271 8.247 0.57 汇丰控股( 0005.HK ) HBC.N 45.580 1.15 375350 70.730 1.84 中电信 ( 0728.HK ) ( CHA.N ) 53.640 1.17 26619 4.162 0.77 中国联通( 0762.HK ) ( CHU.N ) 17.750 1.25 355370 13.772 -0.06 兖州煤业( 1171.HK ) YZC.N 21.440 0.47 46641 16.635 1.93 华能国际( 0902.HK ) ( HNP.N ) 23.180 1.80 16259 4.496 0.36 南方航空( 1055.HK ) ( ZNH.N ) 21.970 -0.32 4491 3.409 0.27 东方航空( 0670.HK ) ( CEA.N ) 16.180 1.76 4653 1.255 -51.15 中芯国际( 0981.HK ) ( SMI.N ) 2.470 0.82 18567 0.383 -0.44(完) --整理 陈敏