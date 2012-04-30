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亚洲 | 2012年 4月 30日 星期一 08:19 BJT

《香港在美国上市的主要ADR股价表现表》--4月30日

路透香港4月30日电---以下为在港股美国上市的主要ADR收市价,以及与港股周五收市价的比较.(1美元=7.7589港元HKD=)

  美国股市周五收涨,录得逾一个月来最大单周涨幅,因亚马逊(AMZN.O)和Expedia(EXPE.O)强于预期的获利巩固对企业强劲表现的信心. 

  道琼工业指数.DJI收升23.69点,或0.18%,至13,228.31点;标准普尔500指数.SPX收涨3.38点,或0.24%,至1,403.36点.Nasdaq指数.IXIC上升18.59点,或0.61%,至3,069.20点.[ID:nSB8534006]

公司名称            ADR代码   收盘价  涨跌幅     成交量 ADR折合每股普通股 较港股溢价
                              (美元)    (%)                   (港元)          (%)    
-------------------------------------------------------------------------------------
中海油  (0883.HK)   (CEO.N)  211.750    0.40      28347            16.429       0.92
中国铝业(2600.HK)   (ACH.N)   12.640    3.95     119763             3.923       4.06
中国移动(0941.HK)   (CHL.N)   54.520    0.00     202908            84.603       0.90
中国人寿(2628.HK)   (LFC.N)   40.700    1.02     109430            21.052       1.46
中石油  (0857.HK)   (PTR.N)  149.890    0.96      64495            11.630      -0.09
中石化  (0386.HK)   (SNP.N)  106.290    1.09      38271             8.247       0.57
汇丰控股(0005.HK)   HBC.N   45.580    1.15     375350            70.730       1.84
中电信  (0728.HK)   (CHA.N)   53.640    1.17      26619             4.162       0.77
中国联通(0762.HK)   (CHU.N)   17.750    1.25     355370            13.772      -0.06
兖州煤业(1171.HK)   YZC.N   21.440    0.47      46641            16.635       1.93
华能国际(0902.HK)   (HNP.N)   23.180    1.80      16259             4.496       0.36
南方航空(1055.HK)   (ZNH.N)   21.970   -0.32       4491             3.409       0.27
东方航空(0670.HK)   (CEA.N)   16.180    1.76       4653             1.255     -51.15
中芯国际(0981.HK)   (SMI.N)    2.470    0.82      18567             0.383      -0.44(完)

  --整理 陈敏

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