《香港重要政经日程》--4月30日-5月7日

《香港报摘》--其他报纸重要消息3月1日
--中骏置业主席黄朝阳表示，香港是内房企业往外走的首选，香港项目相比内地还是有不错的利润，毛利率应可达到40%，且预计楼价将继续上升。
=====================今日香港主要政经消息==========================
4月30日(周一)
-- 公布3月份M3货币供应数字.
-- 中国动物保健品(0940.HK)公布首季业绩.
-- 康大食品(0834.HK)公布首季业绩.
-- 勤+缘媒体服务(2366.HK)公布中期业绩.
-- 泰山石化(1192.HK)公布全年业绩.
--09:30 合生元(1112.HK)周年股东大会.
--10:00 康大食品(0834.HK)周年股东大会.
--10:30 DBA电讯(3335.HK)周年股东大会.
--10:30 德林国际(1126.HK)周年股东大会.
--10:30 盛洋投资(0174.HK)周年股东大会.
--11:00 阳光房地产基金(0435.HK)特别股东大会.
--11:30 理文化工(0746.HK)周年股东大会.
--12:15 理文手袋(1488.HK)周年股东大会.
--14:30 麦达斯控股(1021.HK)在新加坡举行周年股东大会.
=====================近日香港主要政经消息==========================
5月1日(周二)
-- 五一劳动节假期.
5月2日(周三)
--09:00 中国宏桥(1378.HK)在中国举行周年股东大会.
--11:00 盈大地产(0432.HK)周年股东大会.
5月3日(周三)
-- 公布3月份零售销售数据.
-- 宏利金融(0945.HK)公布首季业绩.
--10:00 生物动力(0039.HK)周年股东大会.
--10:30 中国利郎(1234.HK)周年股东大会.
--10:30 特步国际(1368.HK)周年股东大会.
--10:30 香港电讯(6823.HK)周年股东大会.
--11:30 港铁(0066.HK)周年股东大会.
--11:30 亚洲金融(0662.HK)周年股东大会.
--14:00 民生银行(1988.HK)在中国举行特别股东大会.
--14:30 嘉里建设(0683.HK)周年股东大会.
--15:00 通天酒业(0389.HK)周年股东大会.
--15:30 电讯盈科(0008.HK)周年股东大会.
--15:30 永亨银行0302.HK周年股东大会.
--15:30 冠军产业信托(2778.HK)周年股东大会.
5月4日(周四)
-- 汇丰公布4月份PMI.
-- 中国制药(1093.HK)公布首季业绩.
-- 中国心连心化肥(1866.HK)公布首季业绩.
-- 海丰国际(1308.HK)公布首季业绩.
-- 新意网(8008.HK)公布第三季业绩.
-- 中裕燃气(8070.HK)公布首季业绩.
--09:00 中国铝业(2600.HK)在中国举行特别股东大会.
--10:00 先思行(0595.HK)特别股东大会.
--10:00 首都信息(1075.HK)在中国举行特别股东大会.
--10:00 海丰国际(1308.HK)周年股东大会.
--10:00 新确科技(1063.HK)周年股东大会.
--10:30 国盛投资(1227.HK)周年股东大会.
--11:00 世达科技(1282.HK)周年股东大会.
--11:00 华丰集团(0364.HK)特别股东大会.
--12:30 百田石油(8011.HK)特别股东大会.
--14:30 香港中旅(0308.HK)周年股东大会.
--14:30 美力时集团(1005.HK)在中国举行周年股东大会.
--15:00 九兴控股(1836.HK)周年股东大会.
--15:30 华润水泥(1313.HK)周年股东大会.
--16:00 利亚零售(0831.HK)周年股东大会.
*5月7日(周一)
-- 金管局公布4月外汇储备数据.
-- 港交所(0388.HK)公布一季度业绩.
-- 澳博控股(0880.HK)公布一季度业绩.
--10:00 重庆农商行(3618.HK)在重庆召开年度股东大会.
--09:00 长城汽车(2333.HK)在保定召开年度股东大会.
注: 1."*"代表新增.
2.路透中文快讯未必会另行报导上述各项相关内容.(完)
--整理 陈敏
--中骏置业主席黄朝阳表示，香港是内房企业往外走的首选，香港项目相比内地还是有不错的利润，毛利率应可达到40%，且预计楼价将继续上升。
经济指标 时间 最新数据 前次数据 下次公布 预估值 商品出口(y/y) 1月 +7.0% +14.0% 3/7 -- 商品进口(y/y) 1月 +8.4% +13.2% 3/7 -- 外销订单(y/y) 1月 +5.2% +6.3% 3/20 -- 经常帐(亿美元) 第4季 183亿美元 161.7亿美 5/19 元 国际收支(亿美元) 第4季 7.2亿美元 29.5亿美元 5/19 -- *M2货币总计数(y/y)
路透上海2月28日 - 中国财政部周三将招标续发行一年和10年期固息国债。路透调查显示，最近二级市场走势较为平稳，仅流动性稍有收紧，一年品种可能会受一定影响，收益率预测均值为2.71%，与中债估值接近；10年期定位则略低于二级，落在3.26%。