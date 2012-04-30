《香港报摘》--其他报纸重要消息4月30日

* 明报:

--摩根资产管理常务董事叶义信坦言仍看好楼市,相信候任行政长官梁振英上场,楼市政策不会大变.同时,他亦看好内地房地产,相信中央将进行松绑以确保全年经济增长.

* 星岛日报:

--财政司司长曾俊华在网志透露, 他访问东南亚之行,其中一个主要目的,是游说三个国家,包括越南、马来西亚和泰国,容许香港加入“东盟—中国自由贸易区” (ACFTA). 香港政府消息人士透露, 东盟正就香港加入ACFTA进行研究,8月将会完成.

--香港交易所(0388.HK)主席周松岗表示,稍后会与本港证券业界组织会面,小心聆听他们的意见.他又说会乐于听取不同声音,重申会尽力做好工作.

--人民币交收期货蓄势待发,香港交易所将于6月30日举行市场测试,确保经纪做足系统和人民币户口准备.期货合约金额为10万美元(现相当于63万人民币).据了解,按金比例不会太高,初步研究或收取接近3%按金.

* 苹果日报

--继中国人寿(2628.HK)(601628.SS)海外获批准内地银行间债市投资后,中银香港(2388.HK)旗下中银人寿保险亦获准进场,据悉,获批的相关境外机构,日内将获人民银行正式给予准入批文.

* 东方日报:

--熔盛重工(1101.HK)公布,其接近持股约96.09%的江苏熔盛重工截至今3月底止三个月的未经审核财务资料,期内应占净利润为7,685万元人民币,营业收入为16.25亿元人民币.

--李氏大药厂(0950.HK)集团行政总裁李小羿指,过去10年总销售额由千多万港元大增至去年底近4亿港元,未来10年销售目标希望增长10倍至40亿港元,因此公司需不断壮大规模抢占市场.

* 文汇报

--中国内地最大的商业企业苏宁(002024.SZ)斥资10亿元人民币,为旗下苏宁易购打造世界级电子商务总部引起业内关注.据悉,苏宁易购2012年的销售目标是300亿元人民币,2020年则要达到3,000亿人民币.

* 大公报

--雷士照明(2222.HK)副总裁兼首席财务官谈鹰表示,公司有雄心壮志将海外市场的销售比重提升到一半,;又指公司有高达2亿美元的现金,有兴趣发展欧美市场,并购对象是在当地有品牌、有销售渠道,销售规模为几千万美元的公司,目前正在积极寻找.(完)

注:路透并未对以上相关报导进行核实,无法担保其准确性.

--整理 萧萍; 审校 杨淑祯

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中国报摘 [PRESS-CN-CMN]