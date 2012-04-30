〔港报社评〕根治水浸,先解决滥堆土地--星岛日报4月30日

今年首场红色暴雨,又有新界乡村水浸,要求助于消防员救人.近年乡郊水浸主要因为附近地主罔顾公德,堆高土地用作货柜场、回收场和停车场牟利,受影响的乡村由处身平地变成身陷低洼,要港府花费大量人力物力去提升排水防洪功能.

港府针对天然因素进行的防洪工程,已见成绩.针对人为因素进行的防治工程,则流于“米已成炊”之后的修补,虽然为个别受影响的村落解除了困境,却未能够从根源上去解决地主堆高土地作商业用途的问题.新的堆土工程不绝,就可能不断有新的乡村受到水浸对生命和财产的威胁.

现时没有法例禁止私人地主在农地上堆高土地.这些土地堆高后铺上石屎,用作货柜场、回收场和停车场,地主赚取收益.可是,堆地斩树封渠带来的环境破坏和水浸、山泥倾泻风险,却要由附近村民承担,纳税人则要为港府救灾和防治水浸工程付出代价.

港府没有正视新界土地管理出现的种种问题,无论是村屋僭建、霸占官地或者擅自改变土地用途,多年来港府都执法不力,助长了“米已成炊”的局面.到港府要正视处理时,出现非常庞大的反抗力量和抵触情绪.候任行政长官梁振英针对房屋用地供应,认为解决之道包括开发更多新界土地,提出进一步发展边境禁区.新港府须设法全盘理顺新界土地问题,需要有一套强有力的政策配合,容许合理规范的发展,防止新界土地运用的乱局加剧,免让更多人浑水摸鱼,却要无辜者和纳税人“埋单”. (A06)