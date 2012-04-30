〔港报社评〕根治水浸,先解决滥堆土地--星岛日报4月30日

《香港报摘》--其他报纸重要消息3月1日
--中骏置业主席黄朝阳表示，香港是内房企业往外走的首选，香港项目相比内地还是有不错的利润，毛利率应可达到40%，且预计楼价将继续上升。
今年首场红色暴雨,又有新界乡村水浸,要求助于消防员救人.近年乡郊水浸主要因为附近地主罔顾公德,堆高土地用作货柜场、回收场和停车场牟利,受影响的乡村由处身平地变成身陷低洼,要港府花费大量人力物力去提升排水防洪功能.
港府针对天然因素进行的防洪工程,已见成绩.针对人为因素进行的防治工程,则流于“米已成炊”之后的修补,虽然为个别受影响的村落解除了困境,却未能够从根源上去解决地主堆高土地作商业用途的问题.新的堆土工程不绝,就可能不断有新的乡村受到水浸对生命和财产的威胁.
现时没有法例禁止私人地主在农地上堆高土地.这些土地堆高后铺上石屎,用作货柜场、回收场和停车场,地主赚取收益.可是,堆地斩树封渠带来的环境破坏和水浸、山泥倾泻风险,却要由附近村民承担,纳税人则要为港府救灾和防治水浸工程付出代价.
港府没有正视新界土地管理出现的种种问题,无论是村屋僭建、霸占官地或者擅自改变土地用途,多年来港府都执法不力,助长了“米已成炊”的局面.到港府要正视处理时,出现非常庞大的反抗力量和抵触情绪.候任行政长官梁振英针对房屋用地供应,认为解决之道包括开发更多新界土地,提出进一步发展边境禁区.新港府须设法全盘理顺新界土地问题,需要有一套强有力的政策配合,容许合理规范的发展,防止新界土地运用的乱局加剧,免让更多人浑水摸鱼,却要无辜者和纳税人“埋单”. (A06)
注:以上的评论仅为摘要,并且不代表路透立场.
--中骏置业主席黄朝阳表示，香港是内房企业往外走的首选，香港项目相比内地还是有不错的利润，毛利率应可达到40%，且预计楼价将继续上升。
经济指标 时间 最新数据 前次数据 下次公布 预估值 商品出口(y/y) 1月 +7.0% +14.0% 3/7 -- 商品进口(y/y) 1月 +8.4% +13.2% 3/7 -- 外销订单(y/y) 1月 +5.2% +6.3% 3/20 -- 经常帐(亿美元) 第4季 183亿美元 161.7亿美 5/19 元 国际收支(亿美元) 第4季 7.2亿美元 29.5亿美元 5/19 -- *M2货币总计数(y/y)
路透上海2月28日 - 中国财政部周三将招标续发行一年和10年期固息国债。路透调查显示，最近二级市场走势较为平稳，仅流动性稍有收紧，一年品种可能会受一定影响，收益率预测均值为2.71%，与中债估值接近；10年期定位则略低于二级，落在3.26%。