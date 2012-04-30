〔港报社评〕菲律宾误判形势,当戒妄得之心--文汇报4月30日

中国外交部边海司司长邓中华28日约见菲律宾驻华使馆临时代办蔡福烔,就菲方要求将黄岩岛领土主权归属提交国际仲裁向菲方提出严正交涉.黄岩岛是中国的固有领土,不存在提交国际仲裁的法律基础.菲律宾任意将别国领土提交国际仲裁,乃异想天开、荒唐无理的行为.菲律宾一系列侵犯中国主权的作为已经触及中国忍耐的极限,到了忍无可忍之际.中国只能向外界传递中国不想战争但决不惧怕战争的清晰信息,菲律宾将搬起石头砸自己的脚.菲律宾勿误判形势,当戒妄得之心,切实尊重中国领土主权,否则,必将自食其果.

菲律宾利令智昏,妄得之心膨胀.但是,菲律宾误判形势,打错算盘.首先,菲律宾最大的失算是错估了中国扞卫国家主权和领土完整的实力和意志.第二,美国不会为菲而战,连菲律宾国内舆论都指出,中国和美国的经济已经密切地连接在一起,美国不可能为了菲律宾得罪中国.第三,菲律宾不是着力解决自身经济社会问题,而是企图转嫁国内矛盾,乃本末倒置.第四,黄岩岛对峙事件以来,东盟没有任何一个国家发声,菲律宾让其他国家在主权问题上选边站队的企图落空.

菲方曾明确表示黄岩岛不在菲领土范围之内,后又对中国黄岩岛提出非法的领土要求,违反了有关尊重主权和领土完整的国际关系基本准则.菲律宾出尔反尔的行为,也明显违反了国际法上的“禁反言”原则,是无效的,也是无耻的. (A06)