〔港报社评〕适度豁免二次创作,保障网上言论自由--明报4月30日

近日文艺界发起联署要求搁置“网络23 条”(即“版权(修订)条例草案”),这股反对声音并非突然出现,网民及部分政党早于去年已强烈质疑修例可能打压“网上改图恶搞”或“二次创作”,要求给予适度豁免,但港府一直坚持先修例再就豁免问题谘询公众,最终酿成今日的风波,主事官员判断错误,难辞其咎.修订“版权条例”的原意是要确保网上世界的版权保护能追上科技发展步伐,大原则值得支持,但外国早有相关的豁免安排,港府坚持“先立法、再谘询豁免”,犹如在网民头上悬挂一把刀.

泛民曾经透过公民党议员汤家骅提出修订,限制版权持有者要有"超乎轻微的经济损害”,才能提出刑事控告.港府作出相关修订后,汤家骅表示支持,却引来网民严厉抨击,工党、民主党、公民党及民协更反对恢复二读.汤家骅直言感到“有辱无荣”,说早已向泛民和党友谈及港府修订,当时无人有异议,现时要他一人承担责任“不公平”,更承认曾与党领导层商讨退党事宜.

虽然谈判细节公众无从知悉,谁对谁错外界难以判断,但这次风波却是朝野沟通合作的不良例子.汤家骅代表泛民与港府周旋,最终却感到要独自承担责任,日后谁会愿意代表泛民与港府沟通?对港府而言,若按政党的建议去修订,政党却可因公众依然不满而不认帐,港府又怎能与在野政党建立良性互动?

经此一役,泛民必须汲取教训,尽快提出一个获派内各方信任的机制,否则势必出现内耗,与港府的关系亦会恶化,最终事事诉诸对抗,令社会徒添不稳定因素. (A03)