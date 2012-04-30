〔港报社评〕冲之鸟化礁为岛,日本深谋夺资源--信报4月30日

日本传媒报道,日本延伸外大陆架划界申请,相关方案已获联合国批准,包括备受争议的“冲之鸟礁”(日本称为“冲之鸟岛”),总面积超过31万平方公里.中国外交部昨天重申,冲之鸟只是岩礁,不应具有主张专属经济区和大陆架的权利.

可以看到,在南海争端矛盾加剧、中菲于黄岩岛对峙僵持未下、也在日本首相野田佳彦访美前夕,外务省向外透露“冲之鸟岛”获联合国批准延伸外大陆架,反映日本如今乘美国深化返亚战略之势,不断加强争夺海洋资源的部署,令区内争夺海洋权益的矛盾有升级之虞.

对外,日本政府除采取主动攻势.对内,据报道正酝酿向国会提交“海上保安厅法”和“外国船舶航行法”修正案,扩大海上保安厅在海事中的权力,允许可以登岛在陆岸上进行搜查和逮捕,以强化日本拥有钓鱼台等主权的法理基础,大有对应中国不久前公布和实施“全国海岛规划”的战略意味.

日本政府力图以此“岩礁”为领海基点,扩展外大陆架,近年不断花巨资,在两瑰礁石上构筑钢筋水泥加固设施,避免岩礁消失于水下,并培养和利用珊瑚残片和有孔虫壳构筑洲岛,以满足联合国海洋法公约“可维持人类经济生活”的岛屿条件.照日本目前强行扩展外大陆架策略看,不仅使地区的海洋权益争夺矛盾和潜在冲突加剧,也可能刺激中国在维护海洋权益上加速反应,在“懦夫博弈”中避免先行让步,令东亚区内各国纷纷进行战略调整,增加地缘政治的不确定性和冲突风险. (A02)