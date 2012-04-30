〔中国金融〕2011年对外投资收益1,280亿美元,过去八年年均增长32%--外管局

《香港报摘》--其他报纸重要消息3月1日
--中骏置业主席黄朝阳表示，香港是内房企业往外走的首选，香港项目相比内地还是有不错的利润，毛利率应可达到40%，且预计楼价将继续上升。
路透香港4月30日电---中国国家外管局称,2011年中国对外投资收益达1,280亿美元,其中大部分是外汇储备的经营收益.
2011年国际投资头寸表显示,中国维持净债权国地位,对外净资产1.77万亿美元,但2011年国际收支平衡表中的投资收益为负268亿美元.
对此,外管局国际收支司司长管涛指出,不能因为投资收益为负,就笼而统之地说对外投资亏钱.
"实际上,我国对外投资每年都有收益.2004-2011年,我国对外资产年均增长26%,对外投资收益年均增长32%."他称.
他并表示,去年中国对外净资产没有缩水,2011年末对外净资产较2010年末增加了867亿美元.(完)
--记者 陈敏; 审校 杨淑祯
--中骏置业主席黄朝阳表示，香港是内房企业往外走的首选，香港项目相比内地还是有不错的利润，毛利率应可达到40%，且预计楼价将继续上升。
经济指标 时间 最新数据 前次数据 下次公布 预估值 商品出口(y/y) 1月 +7.0% +14.0% 3/7 -- 商品进口(y/y) 1月 +8.4% +13.2% 3/7 -- 外销订单(y/y) 1月 +5.2% +6.3% 3/20 -- 经常帐(亿美元) 第4季 183亿美元 161.7亿美 5/19 元 国际收支(亿美元) 第4季 7.2亿美元 29.5亿美元 5/19 -- *M2货币总计数(y/y)
路透上海2月28日 - 中国财政部周三将招标续发行一年和10年期固息国债。路透调查显示，最近二级市场走势较为平稳，仅流动性稍有收紧，一年品种可能会受一定影响，收益率预测均值为2.71%，与中债估值接近；10年期定位则略低于二级，落在3.26%。