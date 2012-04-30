版本:
中国
亚洲 | 2012年 4月 30日 星期一 09:48 BJT

〔中国金融〕2011年对外投资收益1,280亿美元,过去八年年均增长32%--外管局

路透香港4月30日电---中国国家外管局称,2011年中国对外投资收益达1,280亿美元,其中大部分是外汇储备的经营收益.

2011年国际投资头寸表显示,中国维持净债权国地位,对外净资产1.77万亿美元,但2011年国际收支平衡表中的投资收益为负268亿美元.

对此,外管局国际收支司司长管涛指出,不能因为投资收益为负,就笼而统之地说对外投资亏钱.

"实际上,我国对外投资每年都有收益.2004-2011年,我国对外资产年均增长26%,对外投资收益年均增长32%."他称.

他并表示,去年中国对外净资产没有缩水,2011年末对外净资产较2010年末增加了867亿美元.(完)

--记者 陈敏; 审校 杨淑祯

更多 亚洲

热门文章

编辑推荐

文章推荐