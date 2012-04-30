〔港报财经评论〕大鳄再沽欧洲--信报4月30日

大鳄再沽欧洲 /习广思

整个4月份,恒指在1,000点的区间中上落,下半旬这上落区间更缩窄至500点.民企洗仓接近尾声,季度业绩期完结,港股能否打破这个闷局?相信短期内仍难见大变,A股要到周三才复市,存款准备金率下调未见踪影.上周港股的一个变化是,板块轮动情况变弱,较为明显的亦只有强势濠赌股.却其实,即使在同一个板块内,个别股份强弱之势愈见明显,对投资者而言,买股难度增加,但对着重选股的投资者而言,则较为有利.强势股虽然面对抽水及调整压力,但若是前景明朗的股份,在不明朗因素出现消化后,却仍然会在投资者的篮子里.几个强势股当中,中银(2388.HK)、欧舒丹(0973.HK)、希慎(0014.HK)仍见强势,联想(0992.HK)、PRADA(1913.HK)开始有调整压力.内银股公布季绩后,建行(0939.HK)、工行(1398.HK)业绩低于市场预期,相反民行(1988.HK)经过上月抽水一役后,上周股价创下上市新高,兼初次突破四个顶.投资者继续在淡市中搵饭食,中石油(0857.HK)、联通(0762.HK)借业绩有炒作,后者较值得投资者留意,毕竟联通一洗市场对补贴的担忧,二来其在3G市场的优势仍在.

港股3月调整,4月浑浑沌沌,那来被你估到.无疑企业业绩欠惊喜,西债风波未完,市场成交低迷.但是,投资市场永远是真真假假掺杂在一起,不得不留意的是,上周五西班牙终被标普连降两级,变成BBB+级别,但债市反应平静,市场对坏消息早有心理准备.去年年底,人人都估今年”先低后高”,结果首两个月升到你不信.1月份大升,又有人话今年全年股价必会大升.迷信不迷信,适随尊便.外电报道,摩根大通美股策略部最近路演,投资者最关心的是”Sel lin May“,但摩通认为,今年出现”Sell in May”的机会不高,美股第二季表现甚至会超越第一季,因为过往数据显示,如果标普500指数连续两季录得双位数升幅,第三个季度再上升的机会高达79%.美林认为,所谓”Sell in May”效应已在4月份出现,因为全球资金由新兴股市流出.

这两个月来,好坏消息交战.资金虽是由新兴股市流走,但观乎债市及市场抽水情况,却未见资金惊恐.4月份,德债、美债价格再回升,日圆回升,均反映避险意抬头,但风险资产表现未致太差,新兴股市虽没起色,但垃圾债券依然有捧场.近期资金流反映,基金公司销售策略奏效,高息股票类别的基金录得资金流入,投资者的心态,依然是战战兢兢地买,既要贪息又要稳阵.中国经济寻底,美国阴晴不定,始终是股市欠缺方向的主要原因,在这个没有方向及趋势的形势下,股市要大升,没有特别条件或者改变游戏的政策.股市要大跌,却仍有见资金等入市.在这种市况下,断言5月应沽应买,似乎都是估字居多.(B03)