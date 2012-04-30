〔港报财经评论〕中银中石油候低吸纳--经济日报4月28日

中银中石油候低吸纳 /林瑞芬

港股暂无方向,成交额512亿港元,收报20,741,跌68点,以完成期指结算.5月期指低水约200点,这是由于该月将有大型蓝筹陆续除息,故明显低水不足为奇,不能作看淡指标而论.大市本周每日平均成交额461.92亿港元,较上周萎缩9.42%,可见市场交投冷清.恒指一周跌1.28%,而国指跌1.31%.昨日大户没重施故伎,炒中国可能降RRR,下周一料不会以降RRR预期落空为由”质低”港股,希望不用重现今周一大回吐场面.下周一港股亦可能以窄幅上落为主,乏善足陈.按周线图示,恒指企稳20,500,未有失守自去年低位反弹之延伸上升轨,不然,会较弱势,向上关键阻力位21,000,昨收报20,741.国指昨收报10,905,向上关键阻力位11,000,首季业绩好淡参差,需要有其他催化剂配合才有动力突破.

标普周四将西班牙债务评级下调,10年债息昨又见回升,近周主要在5.8-6厘上落,实在不容上破6厘,不然,显示市场对风险的胃纳将大降,不利股市.面对欧美债务问题所带来的经济动力放缓压力,全球央行在宽松银根方面还是不能手软.日本央行昨公布,虽维持其指标隔夜利率于0.0%-0.1%不变,但会采取进一步措施放宽银根,包括增加购买净值5万亿日圆的政府债券和风险资产,藉以刺激经济.5月初澳洲央行料有减息行动,据路透社调查显示,大多预测5月1日议息会上会决定减息0.25-4厘.中银香港(2388.HK)今年首季业绩令人喜出望外,股价昨抽升1.9%至23.95港元收市.花旗及美银美林都对该股较乐观,目标价分别上望28港元及27.75港元,高盛更为乐观看28.3港元,大行齐声唱好.不过,以中银香港4月中已抽升一程,短期再抽升或有点吃力.技术上,该股于2011年初筑近24港元阻力区,蟹货区阻力需时消化,不妨慢板等低吸.

中石油(0857.HK)亦凭喜出望外的佳绩跃升3%至11.64港元收市.集团今年一季度净利润391.5亿元人民币,按年同比增长6%,但按季增幅达32%.中石油相对中石化(0386.HK)略胜一筹,中石化2012年一季度净利润134.06亿元人民币,按年同比倒退35%,但按季增幅达12%.中石化昨收8.2港元,微升0.1%.中石油佳绩表显示,主要是勘探开采部分录得2008年以来最佳季度表现.油价高企,勘探开采盈利按年升32%.一季度,中石油原油产量增长其实并不高,但天然气和海外业务部分增速较快,共生产原油227百万桶,同比增长3.6%,生产可销售天然气7,109亿立方英尺,同比增长11.2%.油气当量产量345.5百万桶,同比增长6.1%,其中海外油气当量产量31.2百万桶,同比增长17.1%.由此显示,昆仑能源(0135.HK)主攻海外油气业今季营运表现也不俗,无怪乎,该股昨也升1.5%至13.42港元.(009)